La Carrasca-Ecologistes en Acció denuncia a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i al jutjat de guàrdia el depòsit de cotxes de la DANA a Muro

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció ha denunciat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i al jutjat de guàrdia el depòsit a Muro de centenars de vehicles procedents de les zones afectades per la DANA. Sembla que la pretensió de l'empresa responsable és retirar-los a poc a poc, a mesura que puga tractar-los en les seues instal·lacions, procés que podria allargar-se mesos.Com ja s'ha informat recentment, els cotxes sinistrats suposen un gran risc ambiental, ja que contenen fluids i elements perillosos que, en la situació de deteriorament que pateixen els vehicles, poden vessar-se sobre el sòl on es troben. Es tracta de contaminants com per exemple hidrocarburs (gasolina i dièsel), olis de motor, anticongelants, refrigerants, líquids de fre, bateries, etc., que majoritàriament presenten característiques de residus perillosos.Justament en les jornades organitzades del 8 al 10 de gener a València pel Centre d'Investigació en Direcció de Projectes, Innovació i Sostenibilitat (Prins) de la Universitat Politècnica de València i el clúster Clean Waste els experts han alertat sobre el perill de la gestió precipitada i incorrecta dels vehicles que s'està duent a terme Responsables de la Generalitat també han reconegut públicament que "la concentració dels vehicles sinistrats es pot convertir en element contaminant i pot suposar un potencial risc d'incendi".En les denúncies presentades, el grup ecologista destaca que la zona on s'ha amuntonat almenys uns 800 cotxes és sòl no urbanitzable i està a poc més de 20 metres del riu d'Agres, íntegrament dins de la zona de protecció del domini públic hidràulic (zona de policia); a més està tocant dos espais naturals protegits: el Paisatge Protegit del Serpis i el Paratge Natural Municipal Font del Baladre-Fontanars-Riu d'Agres.La denúncia presentada a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer destaca que la Llei d'aigües prohibeix qualsevol activitat susceptible de provocar la contaminació o la degradació del domini públic hidràulic, i, en particular: