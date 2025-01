Gota Freda

Dedicim qualifica d'èxit l’acte sindical organitzat contra la gestió de la DANA

Dimarts passat, el saló d'actes del CCC Octubre va acollir l'acte sindical convocat per Decididim per a mirar de sumar un màxim d'esforços en la resposta popular a la gestió criminal per la DANA. Triobada que la Plataforma ha qualificat d'èxit i ha agraït la participació a als representants dels sindicats CNT, CGT, COS i Intersindical Valenciana per la seua participació també a totes les persones que ompliren el saló d'actes. Remarquen la satisfacció dels convocats per haver coincidit amb els objectius marcats amb els dels participants en les seves aportacions.

En aquesta línia van constatar que és compateix col·lectivament la necessitat d'actuar d'una forma més decidida contra Mazón i el sistema colonial que l'imposa. Així com també, en potenciar un diàleg constant i formal entre els sindicats de classe i combatius que es plasme en un combat coordinat i de país, amb capacitat d'emplaçar i mobilitzar al conjunt de la societat i treballar perquè aquesta coordinació es faça comptant amb els moviments populars del país per a potenciar un procés d'apoderament col·lectiu.

Es va reiterar en tot moment, el compromís de cada un dels sindicats de treballar pel país i per les classes treballadores i per una col·laboració més estreta i formal entre les diferents organitzacions sindicals.

Sota aquesta perspectiva, va guanyar terreny com a prioritat "Preparar, treballar i organitzar a mitjà termini una vaga general massiva i popular que ressitue l'autoconsciència del poble amb suficient força, no sols per a canviar de govern, sinó també, per enllestir un procés de reconstrucció nacional participatiu i diferent de l'anterior de la DANA i per caminar així, envers la unitat popular i el dret a decidir del nostre poble assentant les bases d'un desitjable procés constituent".

Aquests complicitats que fluien a la trobada obren una via esperançadora "de lluita col·lectiva i popular, d'aprenentatge, generositat i empatia perquè l'horitzó de lluita que s'albira ens demana, necessàriament, un gran esforç i una gran dedicació". Des de Decidim es té clar que "sense unitat popular i dret a decidir la piconadora colonial ens fagocitarà i que la lluita per la nostra dignitat i contra aquest sistema destructiu, és, per tant, l'única solució possible".