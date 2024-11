Emergència climàtica

GOB: "El projecte de Llei que demà vol anar al Parlament és un suïcidi climàtic i ambiental per a les Illes"

EL GOB afirma que "el projecte de Llei que demà es debat al Parlament – i que és el resultat del procés de validació dels principis del decret llei que el PP va aprovar per impulsar l’amnistia al sòl rústic i la construcció a zones inundables – ha inclòs en el procés d’esmenes dels partits nous i i preocupants retrocessos ambientals".

Assenyala que "Posar la definició del concepte d’interès general en mans de cada Consell Insular, donar facilitats de reforma als edificis que estan fora d’ordenació o deixar prescriure les infraccions urbanístiques en sòl rústic comú, són algunes de les modificacions plantejades per PP-Vox".

Així com "Relaxar l’obligació de canviar els vehicles de lloguer turístics cap a models manco contaminants, retardar la prohibició de plàstics d’un sol ús o eliminar la cobertura amb plaques solars dels aparcaments, són altres qüestions que impliquen fer passes enrere".

Inundables i canvi climàtic.

Recordem que el Decret Llei previ a aquest projecte de Llei plantejava tornar a deixar construir a les zones inundables. Des del GOB advertim que no només NO s’ha de permetre construir noves edificacions en zones de risc d’inundació, sinó que cal paralitzar la legalització indiscriminada de cases i usos il·legals en sòl rústic que també es troben en zones inundables i altres zones de risc.

És més, la nostra major preocupació és ara, que la única passa que doni l’executiu Prohens després de la catàstrofe de València sigui revisar la delimitació de totes les zones inundables ja delimitades a Balears, amb la intenció de reduir-les allà on hi hagi conflicte d’interessos.

Per això, el GOB continuarà movent l’adhesió a la petició llançada la setmana passada afegint ara que adverteixen que tocar la delimitació de les zones inundables per no afectar interessos privats i concrets NO és una opció.

Recorda que el Comitè d’experts en canvi climàtic de Balears, òrgan col·legiat que assessora el Govern en aquesta matèria, ha demanat ja frenar aquest projecte de Llei pel negatiu impacte que pot tenir en els reptes sobre el canvi climàtic, i que sigui convocat primer el Consell Balear del Clima.

L'entitat ecologista considera que "El compendi de nous canvis legislatius significa un seriós cop a la línia de flotació del Pacte per la Sostenibilitat que el Govern ha anunciat, atès que, mentre s’analitzen temàtiques a les meses de treball, el propi Govern aplica dràstics canvis legislatius que hipotequen el potencial resultat del debat".

Puntualitza que "La nostra societat necessita amb urgència que les institucions públiques abandonin el negacionisme ambiental i que també deixin de legislar per premiar als infractors".

I fa una crida "al teixit associatiu, als agents socials implicats perquè alcin també la veu per demanar que s’acabi aquesta vergonyosa manera de governar en contra dels interessos generals i posant en perill vides humanes en un context global i inevitable de crisi climàtica i ambiental que a les Illes, ens afecta i afectarà de manera especialment greu".