Revolta Pagesa

Els pagesos mantenen els talls de l'AP-7 a Pontós, C-25 a GURB-VIC, C-38 a Coll d'Ares

Després d'una llarga jornada, protagonitzada pel bloqueig de Mercabarna i el port de Tarragona més els talls a l'AP-7, l'eix transversal i el Coll de D'ares. En aquest indret, Revolta Pagesa i del Sindicat Agrícola del Vallespir, pagesos de les dues bandes han signat conjuntament un manifest amb una desena de reivindicacion

Més de 1.000 tractors, 500 vehicles i uns 2.000 pagesos i pageses participen avui en les protestes i concentracions del territori, convocats per Revolta Pagesa i Unió de Pagesos, i que continuaran el dimecres 21 davant del Ministeri d’Agricultura a Madrid, per exigir solucions a la greu situació que viu la pagesia.

Al Port de Tarragona s’han concentrat uns 500 tractors provinents de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès, el Priorat, i les Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre), i desenes de vehicles de la Plana de Lleida.

A Mercabarna, uns 30 tractors i 120 vehicles desplaçats des de comarques de l’Àrea Metropolitana (Baix Llobregat i Alt Penedès) i de l’Anoia, entre altres, han barrat l’entrada nord i la sud.

L’encreuament de l’AP7 i la N-II a Pontós (Alt Empordà) ha estat un altre punt de protesta amb 400 tractors i centenars de persones que s’havien concentrat prèviament a Santa Llogaia d’Àlguema i a Orriols. La pagesia ha tallat l’autopista en els dos sentits.

En suport a les protestes, també hi ha hagut una concentració a la Catalunya central, amb uns 70 tractors que han sortit de Vic i han tallat l’enllaç de la C-17 amb la C-25 a Gurb (Osona).

A Coll d’Ares (Ripollès-Catalunya Nord), Revolta Pagesa i del Sindicat Agrícola del Vallespir, una altra trentena de tractors i desenes de pagesos han tallat la carretera. La protesta compta amb pancartes del moviment Revolta Pagesa i del Sindicat Agrícola del Vallespir que encapçalen el tall amb dos tractors a cada costat. I al darrere, una pila de pins cremant procedents de la mateixa zona, al marge de la vintena de tractors que s'hi han concentrat en hora punta.

El sindicat també va reunir al vespre una setantena de tractors a l’alçada de Móra d’Ebre i Móra la Nova (Ribera d’Ebre), que van fer marxes lentes i talls a l’N-420 i C-12.

Les reivindicacions d’aquesta setmana d’Unió de Pagesos se centren en la competència deslleial dels productes procedents de països tercers que no compleixen els estàndards europeus i provoquen que els preus d’aquí no siguin competitius. El sindicat reclama reciprocitat en les relacions comercials sobre l’ús de fitosanitaris, medicaments i mesures veterinàries, i condicions ambientals, a més de controls efectius dels productes importats, atès que els actuals no han evitat la introducció de males herbes foranies, com és el cas de l’Amaranthus palmeri a través del Port de Tarragona, segons el servei de Sanitat Vegetal.

El sindicat també denuncia els incompliments de la Llei de la cadena alimentària com a causa dels baixos preus percebuts per la pagesia i denuncia que és una llei insuficient perquè no actua per reforçar el paper dels productors, ja que el Ministeri ha d’establir els criteris per determinar els costos de producció i aconseguir que els preus en origen se situïn per damunt d’aquests. De la mateixa manera, Unió de Pagesos insisteix a reclamar que el Pla estratègic espanyol de la Política Agrària Comuna (PAC) afavoreixi la pagesia professional i compensi les noves càrregues burocràtiques i ambientals que imposa.

Unió de Pagesos ha exigit solucions urgents per a la pagesia davant de la greu situació que viu, amb una baixada de producció per la sequera, preus en origen a la baixa i encariment desmesurat dels costos de producció, a més d’una burocràcia excessiva que implica temps i augment de despeses,

Pel que fa a la sequera, Unió de Pagesos reclama a l’Administració que pagui els ajuts compromesos per la sequera de l’any passat en cereals i herbacis perquè la pagesia pugui assumir els costos de la llavor, el gasoil, l’aplicació de dejeccions i la fertilització del sòl i la sembra, tot i les dificultats de la sequera i els greus danys de fauna. En aquest sentit, el sindicat ha treballat perquè a començament d’aquest any s’aprovi a Catalunya una nova llei de gestió de la fauna cinegètica.

El sindicat també demana que es reguli un gasoil professional agrari que tingui el descompte al mateix sortidor en lloc del sistema actual, que consisteix en una desgravació d’impostos a final d’any, quan es presenten les despeses anuals. així com les condicions del sistema de les assegurances agràries, ineficaces per a la protecció de les rendes de la pagesia.