El camp

Més de 650 tractors a les carretres de Catalunya sota el lema "La Pagesia DiuProu"

La mobilització d’aquest dijous és l’inici d’una campanya de mobilitzacions sota el lema la #LaPagesiaDiuProu, que continuarà el 26 de març davant de centres de la gran distribució per reclamar uns preus justos a Catalunya. D’altra banda, aquesta mobilització tindrà una traducció estatal el 15 de març davant del Ministeri espanyol d’Agricultura a Madrid.

Unió de Pagesos ha reunit un miler de manifestants i més de 650 tractors a les mobilitzacions fins a 9 punts de concentració a les seus del Departament relacionades amb els serveis a l’Agricultura. A Lleida, a les 10 del matí el sindicat ha aplegat prop d’un centenar de manifestants. A Tarragona, tres columnes que han aplegat 250 tractors vingudes de Reus, Valls i El Morell han fet cap a les 12h davant els serveis territorials. A la seu del Departament a Tortosa, hi han fet cap més d’un centenar de tractors i furgonetes. A Girona, 5 columnes de tractors vingudes dels pobles de la Selva i el Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, Pla de l’Estany i Garrotxa han reunit fins a 70 tractors i 150 persones davant els serveis territorials del Departament. A l’Àrea Metropolitana, un centenar de tractors s’han concentrat a quarts d’onze davant la seu del Departament i l’Institut Català del Vi a Vilafranca del Penedès; i a Vilassar de Mar, quadres comarcals d’Unió de Pagesos s’han aplegat a l’oficina del Departament del Mercat de la Flor i la Planta. A Vic, una vintena de tractors amb mig centenar de persones s’han concentrat davant la seu del Departament a les 11 h. A les comarques de Muntanya, el sindicat ha reunit una trentena de tractors i furgonetes a Ripoll i 25 tractors a la Seu d’Urgell.

Aquesta mobilització d’avui és l’inici d’una campanya de mobilitzacions sota el lema la #LaPagesiaDiuProu, que continuarà el 26 de març davant de centres de la gran distribució per reclamar uns preus justos a Catalunya. D’altra banda, aquesta mobilització tindrà una traducció estatal el 15 de març davant del Ministeri d’Agricultura a Madrid.

El sindicat alerta que, en els darrers 20 anys, Catalunya ha perdut un 40% de la pagesia professional, segons dades de la Seguretat Social, i cada vegada menys joves s’hi incorporen. La principal causa d’això són la caiguda dels preus en origen, molts dels quals a preus de fa justament 20 anys, gràcies a permetre abusos i pràctiques deslleials dins de la cadena alimentària. El darrer any els costos de producció han pujat: un 77% l’electricitat i més d’un 30% tant els fertilitzants com els carburants; cosa que posa en joc també la rendibilitat del sector agrari.

Unió de Pagesos demana als governs de l’Estat espanyol i de la Generalitat polítiques concretes, com una legislació que faci possible un mercat amb preus justos, transparent i equitatiu per a la pagesia; la modificació de la normativa fiscal, social i econòmica per pal·liar el fort encariment dels costos de producció; la modificació del Pla Estratègic de la PAC a l’Estat espanyol; la defensa de la preferència comunitària davant les importacions de països tercers; una nova llei de caça i la compensació íntegra pels danys de la fauna salvatge; la preservació de l’espai agrari amb la redacció del pla territorial sectorial agrari; la defensa de la ramaderia i el consum de carn com a valor nutritiu més de la Dieta Mediterrània; la simplificació burocràtica i combatre la bretxa digital; i una legislació per equiparar els serveis públics del món rural als de l’urbà.