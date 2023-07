Eleccions 23

La CUP reclama preus justos per a la pagesia

Avui ha tingut lloc una trobada de membres de la candidatura per les Terres de Ponent de la CUP al Congrés espanyol amb una representació de la Unió de Pagesos a Mollerussa, on han compartit punts de vista sobre la la situació de sequera i la modernització del reg, la PAC, l'accés a la terra, la implantació de les renovables, la Llei de cadena alimentària, el sector lleter, les macrogranges i les dificultats d'interlocució en què es troba la pagesia catalana a Madrid.

La cap de llista dels cupaires, Esther Sancho, ha expressat la predisposició de la formació per seguir treballant per la sobirania alimentària i la democratització de l'accés a la terra, així com, per una política de preus justos que permetin la continuïtat de les explotacions, que al seu torn han de garantir drets laborals i ambientals i una necessària gestió del territor.

Així mateix ha vinculat una millor política agrària a la supervivència de territoris que es troben en risc de despoblament i abocats a una economia dedicada principalment al turisme, especialment al Pirineu, i a garantir oportunitats de feina i futur pel jovent de les comarques ponentines.