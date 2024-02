Protestes dels pagesos

Les tractorades bloquegen les carreteres de Catalunya

La protesta generalitza de pagesos arreu de Catalunya d'avui ha superat les expectatives, prenent com a referència les mobilitacions de la setmana pasada des pagesos francesos. Així, la jornada ha començat amb talls a les principals vies de comunicació de Catalunya, generant cues i efectacions, que s'han intensificant a mesura que passen les hores. Tractorades que han obligat tallar a mig matí la circulació a l’A-2 a Fondarella, a l’AP-2 i l’N-240 a Montblanc, impossibilitant la connexió per carretera d’alta capacitat entre les ciutats de Barcelona i Lleida, i direcció a les terres de Ponent i les terres de l'Ebre.

Els pagesos també han tallat la C-16 en ambdós sentits a Sallent, així com l’Eix Transversal (C-25) i la C-17. Des de dos quarts d’una, també està tallada l’AP-7 a l’Aldea, al Baix Ebre. Per zones, i segons ha informat el Servei Català del Trànsit, a la Catalunya central estan tallades la C-17 i la C-25 A Vic, i la C-16 i la C-25 a Manresa. A Tarragona, hi ha tall de l’AP-2 a Montblanc i Vila-rodona, i també afectacions a la C-14, la N-240, la C-51 i la N-420. A Ponent el principal tall és el que afecta l’A-2, a Mollerussa, i també hi ha afectacions de trànsit a l’N-II. Al Pirineu, les protestes dels pagesos afecten la N-260 i la N-145, on s’està fent una marxa lenta, així com la C-13 a Sort. Al Penedès, estan afectades la N-340 i la C-15, tallada a Vilafranca.

A les comarques noprd-orientals, la protesta ha portat més de 200 tractors al pavelló de Fontajau, on s’han concentrat just abans de marxar cap a la delegació de la Generalitat, al centre de la ciutat de Girona, per després tallar l’AP-7 a Medinyà. A Ponent, centenars de pagesos, ramaders i tractors han tallat l’autovia A-2 a l’alçada de Fondarella (Pla d’Urgell), en els dos sentits de la marxa. A Vic, més de 180 tractors s’han concentrat al matí a l’espai d’El Sucre. Més de 200 tractors arribats de diferents punts del Camp de Tarragona tallen, també, des de dos quarts de deu del matí diverses carreteres a Montblanc. També hi ha mobilitzacions en marxa i es preveuen afectacions a carreteres del Pirineu com la N-260 a la Seu d’Urgell. Els pagesos també estan preparant accions cap a l'entrada a Catalunya Nord, al Port de Tarragona i a Mercabarna el 13 de febrer.

Matí de mobilitzacions a Girona i voltants.



Visca la pagesia, visca la terra! pic.twitter.com/fW6cH6q46i

— CUP Girona (@CUPGirona) February 6, 2024

🚜prop de 4.000🚜❗️

són els tractors i vehicles que han sortit avui a les carreteres per dir alt i clar que volem seguir sent pagesos, volem produir aliments de qualitat i proximitat, i volem pobles vius!

De motius, ens en sobren, per això #LaPagesiaDiuProu6F

Demà, més! ✊ pic.twitter.com/RXrXjpJnIq

— Unió de Pagesos (@uniopagesos) February 6, 2024