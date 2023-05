Burocràcia-Sequera

Protestes de pagesos contra la burocràcia i la manca de respostes per pal·liar la sequera

Aquest dimarts, Unió de Pagesos ha iniciat tot un seguit de mobilitzacions a a Lleida, Tarragona, Girona i Vic com a protesta per l’augment de burocràcia que ha de suportar la pagesia, ara amb la imposició del nou Quadern integrat d’explotació (QIE) per part del Govern estatal, mentre que Europa no l’exigeix. Paral·lelament, les protestes també han exigit una resposta urgent al Govern de l’Estat espanyol davant la greu situació que afronta la pagesia per l’episodi de sequera i que posa en risc moltes explotacions.

A la mobilització de Lleida ha participat un centenar de tractors i unes 200 persones; a la de Tarragona, un centenar de tractors i unes 300 persones; a la Vic, una vintena de tractors i unes 60 persones, i a la Girona s’ha concentrat una cinquantena de persones amb alguns tractors. Els sindicalistes han llegit davant de les seus de l’Administració estatal un manifest per exigir acabar amb l’excés de burocràcia i amb mesures per pal·liar els efectes de la sequera.

Pel que fa al Quadern integrat d’explotació, el sindicat denuncia que es vol posar en marxa sense els recursos suficients, sense tenir en compte la bretxa digital que pateix la pagesia, ni que en el mercat laboral no hi ha suficients professionals per prestar el servei ni suficients assessors en fertilització i gestió integrada de plagues per atendre els nous requisits de gestió. La pagesia haurà d’informar mensualment de qüestions com els tractaments d’ús sostenible de fitosanitaris, fertilització, comercialització de collita i apunts de reg, entre altres.

Unió de Pagesos, que ha organitzat més d’una vintena de xerrades les últimes setmanes per informar sobre aquesta qüestió en el marc de la campanya #ProuBurocràcia, reclama al Govern de l’Estat i al de la Generalitat, així com als grups del Congrés, del Senat i del Parlament de Catalunya, una posada en marxa molt més escalada de les noves obligacions, tant en la Política Agrària Comuna (PAC) com en el Quadern, perquè s’usin de forma ajustada a la realitat del sector. Per aquest motiu, el sindicat ja ha fet arribar les propostes de modificació, i exigeix que es cobreixin els costos dels nous requisits i la seva compensació.

Quant a la sequera, el sindicat denuncia la manca de planificació i la improvisació de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per les recents restriccions de reg a la conca del Segre, així com a la part baixa de l’Ebre. Unió de Pagesos considera imprescindible que la CHE informi, de manera totalment transparent, de la gestió que ha dut a terme dels recursos hídrics de la conca de l’Ebre i dels sistemes que l’integren i, en el seu cas, que l’Administració General de l’Estat assumeixi les responsabilitats que se’n derivin. En una assemblea informativa per als regants, ahir, a Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell), el sindicat va reunir unes 250 persones per explicar les seves propostes davant d’aquesta situació.

El sindicat exigeix al Govern de l’Estat mesures urgents econòmiques

Entre elles ajuts directes, finançament i flexibilització de les condicions dels ajuts directes i dels de desenvolupament rural de la Política Agrària Comuna (PAC), fiscals (IRPF, tarifes de l’aigua, IBI de rústica, etc., socials (quotes de la Seguretat Social, ERTO a les explotacions i a les cooperatives i altres entitats associatives del sector, etc.) i obres d’emergència per facilitar aigua que asseguri els abastaments imprescindibles per a la supervivència del bestiar i de les plantacions de conreus llenyosos.

D’altra banda, Unió de Pagesos demana celeritat al Departament en l’articulació dels ajuts acordats el 21 d’abril als professionals del sector d’herbacis afectats pels diferents danys climàtics patits l’any passat, que van afectar greument la producció de cereals i conreus herbacis de la Plana de Lleida, la Conca de Tremp, la Catalunya Central i a comarques com la Conca de Barberà, en Vallès Occidental i el Vallès Oriental. El sindicat estima unes pèrdues de 180 milions d’euros en total.

El sindicat també reclama al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural mesures contra la sequera i per a la reutilització d’aigües de depuradora. En aquest sentit, el sindicat també ha convocat avui una concentració davant dels Serveis Territorials del Departament a Tarragona, tot seguit de la concentració davant de la subdelegació del Govern estatal.