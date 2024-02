Pagesia en lluita

Tractorades a l'eix del Llobregat i Pirineus

Els pagesos continuaran les protestes aquesta setmana, ja que volen solucions el més aviat i no promeses.

Entre les 5 i dos quarts de 6 de la tarda s'han iniciat les marxes lentes dels tractors a les carreteres de l'eix del Llobregat i del Pirinineu, generan cues kilòmetriques de veiches que han complicat la circulació per aquestes vies.

A la C-16, entre Berga i Guartdiola de Berga, com en altres indrets s'ha complicat la circulació, en una tarda de diumenge que habitualment ja es complicada a causa de l'operació "tornada"cap a l'aire metropolitana, s'ha sumat les desfilades de Carnestoltes, En aquesta via tambá s'han sumat, els pagesos del Bages. A la C-55, també s'han sumat a la tractorada entre Súria i Solsona. A Ùrgell, la C-53, entre Anglesola i Tornabous. Així com també a V-230, entre la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça.

Les protestes continuaran aquesta setmana a Mercabarna, al Port de Tarragona i també a l'N-2 a l'alçada de Figueres. A part reclamar suport pels costos desmesurats i els efectes de la sequera i que s'aturin els abusos de la cadena alimentària i es garanteixin preus justos i no per sota de cost. Aquesta demanda també va lligada amb la petició d'acabar amb la competència deslleial de productes importats de fora de la UE. Paral·lament, els pagesos reivindiquen alleugerir la burocràcia a què han de fer front els camperols i ramaders.