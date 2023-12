Diada

Palma planta cara al feixisme

Enguany, ja fa 790 anys de l’entrada a Palma, per part de les tropes del Rei En Jaume i més de set segles que es celebra la Festa de l’Estendard, la festa cívica més antiga d’Europa. Cal recordar que l'any 1986, la manifestació del "31-D" va sorgir de La Crida, Moviment de Defensa de la Terra (MDT), Lliga Comunista Revolucionària (LCR) i Moviment de Comunista de les Illes (MCI) i cal remarcar que el Consell Balear va declarar el "31-D" oficialment com a Diada de Mallorca el 2018, però l'actual govern feixista ha instaurat el 12 de setembre, que les forces sobiranistes i independentistes han denunciat en la commemoració d'aquest cap de setmana

Aquest dissabte, milers de persones, més de cinc mil segons els organitzadors, es manifesten pels carrers de Palma com acte de cloenda per commemorar la Diada de Mallorca. La marxa estava encapçalada per xeremiers i una pancarta sota el lema "Per una Mallorca antifeixista i en català. Som Països Catalans". La manifestació convocada per les organitzacions que configuren de l'esquerra independentista i la Plataforma 31-D que aglutina entitats i organitzacions de caire sobiranistes. S'ha reivindicat la independència i l'ús social de la llengua arreu dels Països Catalans i denuncien les polítiques lingüístiques i socials dels partits feixistes que governen actualment les institucions de les Illes.

La marxa s'ha iniciat al passeig del Born de Palma i ha recorregut els carrers de Palma fins a la plaça del Tub on s'han realitzat els actes polítcs que han finalitzat amb els concerts d’Al-Mayurqa, Tesa i Fades.