31-D

EIM presenta els actes de la Diada sota el lema "Per una Mallorca antifeixista i en català. Som Països catalans"

Es desmarca de la commemoració del Consell de Mallorca, que enguant ho ha fet 12 de setembre

L’Esquerra Independentista de Mallorca ha presentat, a les escales de la Seu els actes de la Diada del 31 de Desembre, commemorant així l'entrada del rei Jaume I en 1229 a Madina Mayurqa i rebutja d'aquesta manera la data del Consell de Mallorca que la situada enguany el 12 de setembre. Entre els actes que s’han anunciat hi ha un sopar amb acte polític el 28 de desembre a l’Ateneu Popular La Fonera que s’ha inaugurat recentment al carrer Manacor amb Joan Alcover.

Dissabte dia 30 a les 18.00 hores s’ha convocat la manifestació al Passeig del Born amb el lema ‘Per una Mallorca antifeixista i en català. Som Països catalans’. A l’acte està previst que hi participi també la diputada en el Parlament de Catalunya per la CUP Mar Ampurdanès. També hi haurà música amb un concert del grup Al-Mayurqa, l’artista valenciana Tesa i el grup mallorquí Fades. Tant l’acte polític com les actuacions musicals encara no tenen lloc confirmat, ja que l’Ajuntament de Palma ha denegat el permís d’ocupació de l’espai públic en el Parc de ses Estacions.