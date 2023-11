en defensa del català

Joves de Mallorca per la llengua impulsa una Taula jove per la llengua

Joves de Mallorca per la Llengua vol emprar tota la seva força i recursos per conformar la Taula Jove per la Llengua, que serà transversal i oberta a totes les associacions juvenils disposades a defensar la llengua; element que ens uneix a tots, sigui quina sigui la nostra procedència.

Davant una situació de ruptura amb els consensos socials històrics entorn de la llengua pròpia, aquest és moment de plantar cara, així com ja està fent la comunitat docent.

D’aquesta taula esperam que surtin propostes d’acció per aconseguir, no només que la llengua catalana no retrocedeixi socialment, sinó revertir la dinàmica de regressió que arrossegam de fa anys, i que ara s’està accelerant. L’època de desmobilització juvenil que va venir després de les grans manifestacions contra el TIL està arribant al seu final, i la força transformadora del jovent ja destapa tot el seu potencial.