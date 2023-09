11S23

"La nostra independència parla des d'habitatge fins a salut, passant per la defensa del territori"

Cap al migdia de la Diada va tenir lloc l'acte polític de La Forja i Poble Lliure al passeig del Born de Barcelona. Arnau Juanmartí, portaveu de La Forja, la Dolors Sabater, l'Albert Botran, la Júlia Ojeda i en Guillem Fuster, portaveu de Poble Lliure van prendre la paraula sota el lema "Fem Foc Nou", amb l'objectiu de posar el focus recuperar la iniciativa independentista i definir una estratègia clara que permeti enfortir el moviment i avançar cap als objectius de la independència i la revolució dels Països Catalans.

El portaveu de La Forja va criticar el cinisme del govern de la Generalitat per definir-se independentista i està al servei l'Ibex. Dolors Sabater va reivindicar "una unitat popular àmplia, sense renúncies, i sumant-hi el sobiranisme i el municipalisme, valent i revolucionari, tenint la llengua com a eix vertebrador". Per la seva banda, Albert Botran va manifestar que "ens cal una unitat popular forta que s'enfronti al setge de l'Estat i de les classes dominants. Que ompli de contingut la nostra independència". Tot dient que "la nostra independència parla des d'habitatge fins a salut, passant per la defensa del territori". Guillem Fuster, portaveu de Poble Lliure va tancar l'acte, recordant la figura de Salvador Allende en el 50à de la seva mort, fent un paral·lelisme amb Catalunya, "Allende volia per Xile un futur digne, sobirà i independent. Què volem pels Països Catalans? Un futur digne, sobirà i independent". A continuació, La Forja i Poble Lliure realitzaran la tradicional ofrena floral al Fossar de les Moreres. Les dues organitzacions van assistir a la tarda a la manifestació de l'ANC.