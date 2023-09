Assemblees exteriors de lANC es mobilitzen la diàspora catalana

Assemblees exteriors com les de França, Alemanya, Anglaterra, Brussel·les, Mèxic, Estats Units, Irlanda i Luxemburg tenen previstos actes que es faran la setmana que ve, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Com cada any, la Diada a l’exterior uneix política i cultura en una jornada on les tradicions catalanes van de bracet de la de mobilització i reivindicació del dret a l’autodeterminació i la independència de Catalunya.



A Anglaterra el dissabte dia 9, un vermut donarà el tret de sortida a una Diada ben completa, amb activitats infantils, una parada amb productes catalans, actuacions dels castellers de Londres i de la coral catalana, una arrossada popular i altres actuacions musicals. El coordinador de la Comissió d'Estratègia i Discurs de l'Assemblea, Uriel Bertran, participarà en un debat sobre present i futur del moviment independentista, juntament amb representants de partits.



Com ja és tradició, l’assemblea dels Països Baixos organitza el mateix dia 11, el seu popular passeig amb barca i amb estelades pels canals d’Amsterdam. La passejada acaba amb un àpat davant del monument de Picasso, a la mateixa ciutat.



L’assemblea exterior de Luxemburg ha organitzat una conferència dilluns 11 al vespre, on es debatrà sobre l’amnistia i les seves possibles conseqüències per al moviment independentista.



A França, hi haurà dues concentracions organitzades per l’Assemblea i altres entitats locals en solidaritat amb Catalunya: a París, diumenge, i a Niça dilluns. Per la seva banda, els catalans d’Hamburg gaudiran d’una visita guiada al museu d’Altona i d’un berenar, organitzat conjuntament amb l’associació El Pont Blau.



A l’altre costat de l’Atlàntic, ANC Mèxic ha preparat una taula rodona en línia el diumenge dia 10, sobre “Llengües minoritzades: interiorització de la submissió i autorepressió”. Hi intervindran la psicòloga i iniciadora de la campanya “No em canviïs la llengua” Rosario Palomino, i Jordi Martí Monllau, professor de filosofia i autor de “Llengua i identitat nacional”.



ANC USA ha organitzat durant el cap de setmana trobades i activitats diverses a ciutats com Dallas, Minneapolis o Washington, amb la col·laboració dels casals catalans.



A Brussel·les, l’assemblea exterior i altres entitats catalanes celebraran la Diada amb música en directe i un aperitiu amb productes de la terra. Passat l’onze de setembre, ANC Irlanda celebrarà la Diada amb concerts i activitats infantils.