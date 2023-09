11S23

"hi som perquè estem convençuts, perquè sabem fer una societat més justa que la que se'ns imposa des de les institucions colonitzadores"

Així s'expressava Lluís Llach a la plaça Primer d'Octubre de Barcelona. Cal remarcar que en Llach ha protagonitzat un dels parlaments més combatius a l'acte polític de l'ANC

L'independentisme ha tornat a demostrar que segueix al carrer. Prop de 800.000 persones s'han manifestat als carrers en 4 columnes que han confluït a la plaça del Primer d'Octubre, sota el crit unànim d'"independència" i "Via Fora!".



L'acte polític, que ha començat amb l'actuació del grup Fetus, ha seguit després amb els parlaments de representants de les quatre columnes. César Lagonigro, de la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya, per la columna Llibertat, ha avisat dels perills de l'amnistia, "que no és la solució, perquè una llei d’amnistia és un perdó i punt final". Marta Pessarrodona, medalla d'or de la Generalitat de Catalunya, ha reivindicat la llengua catalana i la importància d'utilitzar-la. Sergi Perelló, secretari general de La Intersindical, ha remarcat que la plenitud social nacional i social han d'anar plegats. Finalment, Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, ha instat a votar a les pròximes eleccions les Cambres de Comerç: "som un poble que mai falla quan toca votar". Alhora, ha destacat l'espoli fiscal que pateix Catalunya.



Tot seguit, han pujat a l'escenari representants del Consell de la República, l'Associació de Municipis per la Independència" i Òmnium Cultural.



Lluís Llach ha intervingut com a membre del govern del Consell per la República, per reivindicar com volem construir la república catalana: "hi som perquè estem convençuts, perquè sabem fer una societat més justa que la que se'ns imposa des de les institucions colonitzadores" .



Jordi Gaseni, president de l'AMI, ha recordat la importància dels ajuntaments per avançar cap a la independència, "perquè els ajuntaments, entre moltes altres coses, canvien noms de les places com aquesta que, a partir d'avui ja té un nom tan bonic com la plaça del Primer d'Octubre".



Xavier Antich, president d'Òmnium Cultural, ha recordat que "ni amb exilis, ni entrant a les nostres cases, ni dient-nos terroristes, acabaran amb la voluntat d’aquest poble". "Perquè no hi ha una causa més poderosa, que la causa de la llibertat", ha conclòs.



Dolors Feliu, presidenta de l'Assemblea, ha recordat que qualsevol negociació per la governabilitat de l'estat només pot ser assumida des d'una posició independentista si passa "pel reconeixement explícit del referèndum d'independència del Primer d'Octubre de 2017 i el reconeixement d'allò que decideixi el Parlament de Catalunya per fer efectiva la independència". Ha conclòs amb la "independència o eleccions" amb què ja va avisar l'any passat.



Amb el Cant dels Segadors ha acabat un acte i una manifestació on ha quedat demostrat, una vegada més, que la societat civil continua disposada a manifestar-se massivament per defensar els seus drets fonamentals, per oposar-se a la repressió i enganys de l’estat espanyol i per fer saber, també als partits independentistes, que aquí no s'ha acabat res. La independència ha de tornar a estar el centre del debat, i més en un moment com aquest. L’entitat fa una valoració molt positiva de la resposta de la ciutadania, que tot i el context polític i les divisions estratègiques, ha omplert els carrers amb la voluntat ferma de fer efectiva la independència.