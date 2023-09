11S23

Tot a punt per a les 17.14h de l'Onze de Setembre

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) està enllestint els últims preparatius de la gran manifestació de la Diada formada per quatre columnes (Llibertat, Llengua, País i Sobirania) que sortiran des de la Ciutat de la Justícia, l'Escola Proa, l’Estació de Sants i la plaça Letamendi., i han fet una crida a assistir-hi als seus associats.Les columnes, que començaran a caminar a les 17:14 h, confluiran a la(antiga plaça d’Espanya), on començarà l'acte polític. Igual que els últims anys,i, per tant, totes aquelles persones que vinguin de fora de Barcelona poden consultar al web de la Diada a quina columna està destinada la seva assemblea territorial.: Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya, la Comissió Dignitat, Drets o Meridiana Resisteix.Plataforma per la Llengua, Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana o Llengua i República.: Assemblea, Òmnium Cultural, Associació de Municipis per la Independència, Consell per la República o La Intersindical.: Unió de Pagesos o la Cambra de Comerç de Barcelona, serà present a la Columna País, però hi haurà representats de l'entitat repartits per totes les columnes. També Òmnium Cultural situarà representants a totes les columnes.L'escriptora i editorai l'activista i membre d'Octuvre.cat,presentaran l’acte polític, que s'iniciarà amb el grup de punk-rock empordanès(artífex la cançó d’aquesta Diada, “Au, jovent”). Aquest grup tocarà dos temes del seu repertori: "Sé que venen pels camins" i "Goigs de Sant Martí". Tot seguit podrem escoltar els parlaments de quatre persones que explicaran el sentit i el contingut de cadascuna de les columnes:, membre de la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya (Llibertat)., poetessa i crítica literària recentment condecorada amb la Medalla d'Or de la Generalitat (Llengua)., secretari general de La Intersindical (País)., presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona (Sobirania).Després intervindran:, president de l’Associació de Municipis per la Independència, membre del govern del Consell de la República, president d’Òmnium CulturalFinalment, un cop Fetus hagi interpretat “ Au, jovent ”, la cançó d’aquesta Diada,, la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana.Més d’un centenar de convidats internacionals participaran a la manifestació, a la capçalera de la columna “País”, amb una pancarta amb el lema “Freedom For Catalonia and All Peoples!". Vindran dels següents indrets: País Basc, Galícia, Ucraïna, Bielorússia, el Sahara, Biafra, la Cabília, Sardenya, Còrsega, Flandes, Castella, Portugal, Nova Caledònia, el Rif, i el Xinjiang.Alguns dels convidats seran:- Michael Forrest, ministre del govern de Nova Caledònia- Jean guy Talamoni, ex president del Parlament de Còrsega- Lorena Lópex de Lacalle, presidenta de l’Aliança Lliure Europea – European Free Alliance- Abidin Bucharaya: representant del Front Polisario a Catalunya- Mark Demesmaeker, senador flamenc al senat belga- Zumretay Aierken, representant del World Uyghur Congress- Riccardo Pisu Maxia, president d’Assemblea Natzionale Sarda- Membres del govern de la Cabília a l’exili (GPK-MAK)- Idurre Bideguren, senadora de Bildu: De 10 h a 15:45 hi haurà instal·lat a plaça Universitat un centre de recepció, informació per a visitants i acreditació per a la manifestació de la tarda per a convidats internacionals.Durant el cap de setmana, encara es poden aconseguir les últimes samarretes de la Diada a la seu de l’Assemblea a Barcelona (c/ de la Marina, 315). També es poden adquirir a les parades que les assemblees territorials munten a diversos municipis catalans.L’11 de Setembre, els punts d'informació i marxandatge seran a l'inici i final de la columna País (a l'alçada del Parc de Joan Miró). Les assemblees territorials de Barcelona tindran diverses parades al llarg de tot el recorregut de la columna Sobirania, així com també a la plaça de la Universitat i a la plaça de Catalunya (abans de la manifestació). Durant el dia també hi haurà una parada informativa i de marxandatge al passeig de Lluís Companys, a la Fira d'entitats.