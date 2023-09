Manifest del Consell de la República per a l’11 de Setembre de 2023

Crida a la unitat i la mobilització

L’Onze de Setembre, la Diada nacional de Catalunya, ens serveix per a recordar que som un poble que ha lluitat durant segles per la seva llibertat i la seva sobirania. Ens fa palès que som un poble que no renunciarà mai a la seva voluntat d’assolir un estat propi, perquè la història dels darrers segles ens confirma que és l’única manera de garantir la nostra persistència com a nació. Som un poble tossut que vol la seva llibertat i que no defalleix.

La República és la garantia de la supervivència de la nostra llengua i cultura. Davant de la nova onada reaccionària, el català està en perill a Balears i País Valencià i en un clar retrocés al Principat. Cal defensar-lo des de tots els fronts i l’11-S és un bon moment recordar la necessitat que, entre tots, l’enfortim i protegim.

El Consell de la República recorda que l’1-O del 2017, el poble català va votar per la independència i va guanyar la República catalana. Va ser un moment històric i el Consell fa seu aquell mandat i treballa incansablement per a fer-lo efectiu.

Des d’aleshores, l’Estat espanyol ha incrementat la seva repressió i violència cap a Catalunya: policial, judicial, d’espionatge amb Pegasus i econòmica -el decret per fomentar el trasllat de les seus de les empreses fora de Catalunya segueix avui encara vigent-. Però malgrat la repressió, el poble català no ha renunciat a la seva voluntat d’independència. Perquè l’únic camí per a aturar la virulència de l’Estat -més enllà del context polític en què es trobi l’Estat espanyol- és la llibertat del poble català en forma d’estat independent.

I per això, aquest 11 de Setembre, el Consell se suma i dona suport a les mobilitzacions unitàries arreu del Principat. L’11-S és també el moment de mostrar al món que la ciutadania catalana partidària de la independència està unida i forta. Que el català és un poble que no té por de la repressió i que està disposat a lluitar per la seva llibertat.

Una llibertat que s’ha de defensar amb tots els instruments possibles: la mobilització i l’acció civil no violenta, per davant de tot. Però també amb la negociació política, quan en l’esfera institucional es generen escenaris que permeten fer passos reals en favor de la independència sempre que es produeixi amb totes les garanties i sense més limitacions que els drets humans i el dret internacional.

El Consell crida a tots els ciutadans del país a manifestar-se aquest 11-S, des de la convicció que cada acció de mobilització ciutadana en favor de la independència des de l’1-O fins avui, per humil que sigui, contribueix de manera real i eficaç a què el mandat que ens vam donar aquell dia es faci plenament efectiu.

Visca Catalunya!