Alliberament nacional

Se celebra la Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista

L'Assemblea Nacional Catalana va presentar els punts principals dels debats, amb aportacions dels particulars i les entitats de la societat civil que es traslladaran a un document que servirà de marc per a impulsar un gran Pacte Nacional del Moviment Civil Independentista.

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va organitzar dissabte l'acte de cloenda de la Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista, a la Universitat Politècnica de Catalunya.



Més de 57 entitats de la societat civil han assistit a la Conferència, incloses les principals organitzacions civils: Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència, el Consell de la República, Debat Constituent, la Intersindical, Plataforma per la Llengua, USTEC-STES i Comissió de la Dignitat, entre altres. Més de mig miler persones han passat per la Conferència Nacional, i han pogut afegir les seves contribucions a les conclusions presencialment i telemàticament.



La Conferència tenia l'objectiu d'aglutinar totes les entitats per debatre, teixir sinèrgies i consensos per materialitzar un marc comú del moviment independentista. Aquesta estratègia convergirà en un gran Pacte Nacional del Moviment Civil Independentista.