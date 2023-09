11S23

L'ANC presenta el vídeo de la Diada

Sota el títol "Per la independència, Via Fora!", l'Assemblea Nacional catalana (ANC) ha donat a conèixe l'espot de la Diada d'enguany. El títol no deixar de ser el lema de la mobilització, el crit per d'omplir el carrers com es visualitza amb l'objectiu que aquest 11S cal desbordar de nou els carrers mantenint la flama del 1r d'Octubre.

Per a l'ANC, aquest 11 de setembre marca l’inici d’un nou procés cap a la independència de Catalunya, liderat pel poder civil a través dels carrers, de les institucions i de tots els àmbits del país. Aquesta serà una Diada de confrontació. L’11-S, VIA FORA! Tothom als carrers.

El recorregut de la manifestació d’enguany sortirà de quatre punts diferents de la ciutat de Barcelona que confluiran a la plaça Primer d’Octubre (anteriorment plaça d’Espanya): Ciutat de la Justícia, Escola Proa, Estació de Sants i Hisenda. Són enclavaments de denúncia i reivindicació de les llibertats i els drets arrabassats pel colonialisme espanyol, i representen els valors fonamentals que tindrà la República Catalana: llibertat, llengua, país i sobirania. “Pels drets civils i les llibertats”, “Per la llengua i la cultura”, “Per una major qualitat de vida” i “Per la independència econòmica”, seran els quatre lemes de les marxes que confluiran sota un missatge clar: “Per la independència, via fora!”.