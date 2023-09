LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP arranca el curs polític amb un acte a Girona per la Diada nacional de Catalunya l’11 de setembre

La formació independentista farà un acte polític aquest dilluns dia 11 de setembre al Punt de Trobada de la Rambla de la Llibertat a Girona, a les 13.00 h. Amb motiu de la Diada nacional de Catalunya i en un context d’emergència nacional i replantejament de l’orientació estratègica del partit, hi intervindran algunes de les cares més visibles del projecte de la Unitat Popular a comarques gironines, com la tinenta d’alcaldia de Girona Cristina Andreu, la diputada Montserrat Vinyets, l’exregidor a Girona i portaveu de la Intersindical-CSC Jordi Navarro i Jan Vives com a representat del grup impulsor de l’Ateneu juvenil La Palestra.

Declaracions a premsa

Lloc: Punt de Trobada, Rambla de la Llibertat, Girona

Dia i hora: 11/09/2023, 14.00 h