Protesta sindical contra els canvis d'horaris imposats a l'Hospital de la Vall d'Hebron

Sindical

Protesta sindical contra el canvi d'horaris imposats a l'Hospital de la Vall d'Hebron

Avui divendres un centenar de treballadors de l'Hospital de la Vall d'Hebron s'han concentrat per realitzar una assemblea i una protesta contra el canvi dels horaris de més de 2000 auxiliars, infermeres i zeladors.

El motiu que ha originat aquesta protesta és el fet que la direcció del centre hospitalari pretén canvia els torns "de dilluns dia i nit de 12 hores, a torn de setmana curta, setmana llarga de 12 hores."

El conjunt dels sindicats que defensen l'horari actual, CATAC-CTS, SATSE, FTPS, CSIF de la Junta de Personal de la Vall d'Hebron, així com els sindicats Som Intersindical i CGT, que no tenen representació a la Junta de Personal, han mostrat l'oposició a aquesta mesura que trasbalsa els horaris existents, i han anunciat noves mobilitzacions davant el canvi sobtat imposat per la direcció de la direcció de l'Hospital de la Vall d'Hebron.