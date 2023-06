REPRESSIÓ

El proper 26 de juny serà el judici de la Carla Costa

El proper 26 de juny serà el judici de la Carla Costa. Per aquest motiu, es fa una convocatòria a les 9h davant dels jutjats de Girona (Av. Ramon Folch), durant el judici hi haurà actuacions musicals i xerrades d’entitats socials, organitzacions polítiques i representants polítics (Òmnium, ANC, Alerta Solidària, SEPC, La Forja, Dani Cornellà; Diputat del Parlament i Lluc Salelles, alcalde de Girona).

Els motius del judici són pels fets del 14 d’octubre de 2019 dia que va sortir la sentència contra els presos polítics que els condemnava a més de 99 anys de presó. Aquell dia milers de persones van sortir als carrers per protestar contra aquesta sentència injusta. Per aquest motiu l’acusen d’un delicte de desordres públics i li demanen una pena de 2 anys i 6 mesos de presó i una responsabilitat civil de més de 34.000€, pena que considerem part d’una estratègia per reprimir i criminalitzar el moviment independentista i el jovent organitzat.

El Grup de Suport a Carla Costa agraeix totes les mostres de suport rebudes i destaca la importància de la solidaritat en la lluita per la defensa dels drets fonamentals i les llibertats civils. Es convida a la premsa i als mitjans de comunicació a cobrir aquesta convocatòria pública per donar visibilitat a la persecució política que pateixen tantes persones.