28 i 29 de març judici polític al col·lectiu 21 Raons

Després de 5 anys de persecució política, d'ençà de la ràtzia repressiva arran del primer aniversari del 1r d'Octubre, aquest 28 i 29 de març na Sandra, en Lluís, na Berta i l'Òscar seran jutjades a Girona. El col·lectiu nord-oriental fa una crida a la solidaritat i assistir a la concentració de suport davant dels jutjats de la capital del Gironès.

Des del col·lectiu de 21 Raons han reclamat solidaritat per al judici polític que tindrà lloc els dies 28 i 29 de març als jutjats de Girona. I han publicat un vídeo on les persones encausades expliquen que les acusen per tallar les vies de l'AVE durant els actes d'aniversari del 1r d'octubre, per la qual cosa els demanen 4 anys de presó i una sanció de més de 60.000€

Som la Berta, en Lluís, la Sandra i l'Òscar. Aquest 28/29 de març serem jutjades a Girona. Fem una crida a la solidaritat. Demostrem a l'estat espanyol i poder judicial, la força que tenim: ABSOLUCIÓ ❗ #TotesSom21Raons pic.twitter.com/h3iUsjBS2V — 21 Raons (@21raons) March 24, 2023

Han rebut la solidaritat de nombrosos col·lectius, grups de música i com els mateixos grup de diputats de la CUP un Nou Cicle per Guanyar al Parlament de Catalunya.

Recordem que la ràtzia repressiva es produí el 16 de gener del 2019, amb les detencions al matí al Gironès, el Moianès, La Selva i l'Empordà dins d’una operació executada pel Cos Nacional de Policia espanyola que comportà la detenció sense ordre judicial de 16 de les 19 activistes polítiques i sindicals, imputades per les mobilitzacions al tall del TAV-Girona durant el primer aniversari de l’1-O, entre elles, els alcaldes de Verges i de Celra, i un periodista.

Per la seva banda, Mossos d’Esquadra, sense requeriment judicial, investigà i imputà dues persones més: una d’elles per la participació a les mobilitzacions de la seu de la Generalitat a Girona; i l’altra, per la participació al tall del TAV-Girona. La macrocausa policial consistí en 16 detencions i 21 imputacions per les mobilitzacions durant el 1r d'Octubre de 2018 a Girona.