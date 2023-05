LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona vol que l’educació en el lleure i no formal siguin un puntal de la cohesió social a Girona

· També proposen recuperar el teatre de l’institut Narcís Xifra, actualment en desús, i obrir-lo a les veïnes i veïns de Pont Major

Guanyem Girona vol que en el proper mandat es reforci l’educació en el lleure per tal que esdevingui un element clau per a la cohesió social i l’equitat educativa. Cristina Andreu, candidata de Guanyem Girona, ha assenyalat que en els últims anys Girona ha destacat per liderar els rànquings de segregació escolar i que la bretxa d’aprenentatge generada per les activitats extraescolars marca també les oportunitats educatives i de creixement personal.

Per això, el principal partit a l’oposició vol reforçar aquesta mancança educativa i garantir l’accés a l’educació no formal per a tot l’alumnat vulnerable de la ciutat. A més, una de les propostes de Guanyem és recuperar els patis oberts, amb dinamitzadors que permetin que arreu de la ciutat s’hi desenvolupin activitats pensades per a la mainada del barri, i convertir les escoles en centres vertebradors i cohesionadors de la vida veïnal.

D’altra banda, l’ampliació dels casals d’estiu municipals també permetria treballar en la línia de la reducció de les desigualtats des de l’educació en el lleure. Així, des de Guanyem volen ampliar-ne el calendari per garantir la conciliació familiar. Per a la regidora, des de Sant Joan i fins que comenci el curs escolar caldria que s’oferissin casals d’estiu, no com ara, que només s’ofereixen al juliol i més residualment a l’agost. La voluntat de Guanyem és també ampliar-ne les places progressivament per garantir que ningú no es queda sense activitats lúdiques de gran riquesa pedagògica. També cal oferir serveis de lleure els dies no lectius durant el curs que no són festius a la ciutat.

Recuperar el teatre de l’Institut Narcís Xifra

D’altra banda, Guanyem també ha posat sobre la taula una proposta que “combina la mirada educadora amb la cultural”. La formació ha recordat que a l’Institut Narcís Xifra hi ha un gran teatre que es troba en molt mal estat. Per a Guanyem caldria rehabilitar-lo i obrir-lo a les veïnes i veïns del barri per guanyar un equipament cultural de primer ordre a Pont Major, en una aposta clara per portar la cultura arreu de la ciutat.