Guanyem Girona ofereix cinc propostes per millorar el dia a dia de la ciutat

· Salellas destaca la importància de “tenir cura de les petites coses” i garanteix un govern “dedicat al 100% a Girona i que trepitgi carrer cada dia”

Guanyem Girona ha presentat una bateria amb cinc projectes que busquen millorar el dia a dia de la ciutat “per deixar enrere la deixadesa actual i perquè Girona torni a rutllar com toca”. L’alcaldable de la formació municipalista, Lluc Salellas, ha destacat la importància “de tenir cura de les petites coses”. “Amb Guanyem Girona tornarem a tenir un govern que es dediqui al 100% a la ciutat, un govern que trepitgi el carrer cada dia”, ha afegit.

Per això Guanyem ha anunciat cinc propostes que tenen la intenció de millorar el dia a dia de la ciutadania. En primer lloc, volen calendaritzar el manteniment dels bancs de la ciutat i garantir que es compleix el pla de voreres. “És imprescindible ordenar el manteniment del mobiliari públic per evitar que quedin zones on no s’arreglen els bancs o les voreres durant anys”, ha apuntat Salellas.

En segon lloc, Guanyem proposa unificar les targetes dels diversos serveis municipals i desenvolupar una aplicació perquè es puguin utilitzar a través del mòbil. “A 2023 no té sentit que tinguem una targeta física pels contenidors intel·ligents, una altra per la Girocleta, una per la deixalleria i una més per l’autobús i que a més cap es pugui utilitzar amb el mòbil”, ha assenyalat l’alcaldable.

La tercera proposta inclou la instal·lació de codis QR als parcs infantils. D’aquesta manera Guanyem busca que el manteniment d’aquests espais es faci de manera ràpida, eficient i amb la col·laboració de la ciutadania. “Si un gronxador s’ha trencat o hi ha algun element perillós, només caldria capturar el codi QR georeferenciat, i informar l’Ajuntament per tal de poder-ho solucionar el més aviat possible”, ha explicat Salellas.

La quarta proposta de Guanyem és la creació de la biblioteca de les coses, un espai municipal on la ciutadania podria accedir-hi per buscar en préstec objectes o eines d’ús esporàdic. Amb el mateix funcionament que una biblioteca, es podrà anar a demanar un trepant, una màquina de cosir o una càmera d’acció. Elements que no s’utilitzen al dia a dia i que és innecessari comprar-se per fer-ne un sol ús. Barcelona ja ha implementat la biblioteca de les coses amb gran èxit d’acollida.

Finalment, Guanyem aposta per un projecte que garanteixi la conciliació familiar oferint casals els dies que les escoles fan festa però que les mares i pares han de treballar. Aquest servei es podria vincular a través de la Gòmbola.