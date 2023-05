LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona vol fixar el topall de pisos turístics en el 4% per “garantir que els habitatges siguin pels gironins i gironines”

· La formació municipalista assenyala que a Girona hi ha actualment uns 800 pisos turístics regulats però que el topall del 15% que volen Junts, ERC i PSC fa “perillar més de 7.000 habitatges d’ús residencial”

Guanyem Girona ha presentat un grapat de propostes més “posar remei al gran problema de l’habitatge”. El principal partit al consistori gironí ha reunit prop de 50 persones a l’escola Àgora de Sant Narcís per parlar sobre aquesta problemàtica. La candidata Cristina Andreu ha anunciat que Guanyem fixarà un topall del 4% de pisos turístics a nivell de ciutat. Andreu ha assenyalat que l’objectiu de la proposta és “garantir que els habitatges que tenim a la ciutat es destinin als gironins i gironines que hi viuen 365 dies l’any”.

La candidata ha puntualitzat que el problema dels pisos turístics és “és només una peça en el gran problema habitacional que tenim a Girona, però igualment s’ha d’encarar amb valentia”. Tanmateix, per a Guanyem la regulació a la qual donen suport Junts, ERC i PSC suposaria que fins a 7.000 pisos que actualment es destinen a habitatges d’ús residencial puguin passar a ser habitatges d’ús turístic.

D’altra banda, Guanyem aposta per una inversió “estable i constant” en compra d’habitatge públic per “reduir progressivament els anys sense polítiques habitacionals a la ciutat”. Andreu ha recordat que els governs de CiU/Junts, que també van governar amb el PSC, no van invertir en aquest aspecte i que això ha enquistat la problemàtica. En aquest sentit, la candidata ha reivindicat els 4 milions d’euros que va introduir Guanyem en diverses negociacions i que es van perdre en l’últim acord de pressupostos entre Junts, ERC i Ciutadans. Des de la proposta de Guanyem no hi ha hagut cap inversió més en habitatge públic a la ciutat.

En aquest aspecte, Cristina Andreu ha carregat contra els partits “que només es desperten per parlar d’habitatge quan venen eleccions”. Ho ha dit en referència a la promesa de Gemma Geis d’invertir 6 milions d’euros en habitatge. Per a Guanyem aquesta voluntat és molt benvinguda però es pregunta perquè en els 10 anys anteriors el seu partit no hi ha destinat “pràcticament ni un euro”.

Andreu també ha assenyalat les contradiccions de PSC i ERC, que han avalat la manca de polítiques de Junts en aquest aspecte. En aquest sentit, Andreu ha recordat que el gran últim acord d’inversions de l’actual mandat, signat entre Junts, ERC i PSC no s’ha anunciat cap partida pressupostària per comprar habitatge públic. Andreu ha recordat que la proposta de Guanyem que va fer arribar al govern contemplava una inversió de 2 milions d’euros.

Més de 100 persones apoderades

La formació municipalista ha aprofitat el matí a l’escola Àgora per fer formació a les persones apoderades que diumenge que ve faran el seguiment electoral. Des de Guanyem es mostren “orgullosos” que més de 100 veïns i veïnes s’hi sumin per “donar un cop de mà per fer la passa final fins a l’Ajuntament”. Lluc Salellas, alcaldable del principal partit a l’oposició ha destacat que “hi ha ganes de canvi i que Guanyem és l’esperança per molta gent per fer-lo realitat aquest 28 de maig.