LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona lamenta l’oportunitat perduda per millorar les ordenances fiscals

La taxa dels busos turístics, una fiscalitat més progressiva per a les famílies nombroses, i la incorporació de trams pels comerços en la taxa de residus, entre les propostes de Guanyem.

Guanyem ha exposat aquest matí el seu desacord amb la decisió de l’equip de govern de Junts i Esquerra de tancar la porta a un acord per poder fer un ple extraordinari aquesta setmana i aprovar unes noves ordenances fiscals a la ciutat. En una roda de premsa, el portaveu de Guanyem Girona i cap de l’oposició, Lluc Salellas, i la regidora Cristina Andreu, han explicat que ens els últims dies s’havien trobat amb el govern gironí a qui havien presentat un conjunt de propostes complementàries a la proposta inicial anunciada la setmana passada.

“Tot i no compartir la idea que congelar els impostos per igual independentment de la teva renda sigui la millor solució davant d’una crisi econòmica com l’actual, estàvem disposats a arribar un acord si el govern incloïa alguns canvis en clau social, urbanística, ambiental i comercial”, ha afirmat Salellas. Malgrat això, segons el portaveu de Guanyem, després d’uns dies de converses, el govern els ha traslladat que l’única proposta d’ordenances que podien acceptar ara mateix és la que van presentar fa uns dies sense cap dels afegits plantejats per Guanyem. En aquest sentit, Salellas ha afirmat que “lamentem que un govern en minoria es mostri incapaç d’acceptar ni una sola proposta de l’oposició per facilitar un acord. Així és impossible que la ciutat se’n surti i és alhora una demostració més que aquest govern arriba sense força ni capacitat de lideratge al final del mandat”.

Per la seva banda, Cristina Andreu, ha exposat les principals propostes que Guanyem havia posat sobre la taula de cara a poder facilitar l’entesa. En primer lloc, Andreu ha explicat que han plantejat concretar, tres anys després que s’arribés a l’acord per fer-ho possible, la taxa d’aparcament per a autobusos turístics a la ciutat com tenen la majoria de ciutats europees. Per Andreu això suposaria un increment d’ingressos per la ciutat en un moment de crisi en què fan més falta que mai. Aquesta mesura es va pactar a l’acord d’ordenances entre Guanyem i el govern el 2020 però mai s’ha arribat a materialitzar.

Així mateix, la regidora de Guanyem ha explicat que han proposat una modificació de l’IBI per a les famílies nombroses per fer aquest impost més progressiu i una incorporació de trams en la taxa de residus per a comerços perquè aquells que menys residus generen, paguin menys.

En aquest àmbit, Guanyem també ha recordat que el govern incompleix l’acord assolit fa uns mesos amb la formació quan a canvi de perllongar l’abocament de l’orgànica a Solius, l’equip de Madrenas es va comprometre a bonificar a partir del 2023 tots aquells veïns que tinguessin compostadors a casa seva. “Aquest és un govern que malauradament no compleix amb els acords que ha arribat amb l’oposició”, ha expressat Andreu.

La regidora ha explicat també que el govern tampoc no ha acceptat la proposta per definir Zones d’Especial Interès per a la Rehabilitació, àrees claus a la ciutat on es necessita fomentar la rehabilitació d’habitatges per implementar-hi bonificacions en l’Impost sobre les Construccions i facilitar així processos de revalorització.

Per Guanyem, així es posa punt i final als canvis d’ordenances fiscals d’aquest mandat. Així doncs, els últims canvis hauran sigut els de fa un any, gràcies a un acord entre govern i l’exportaveu de Cs, que va significar una pujada líneal dels impostos, és a dir independentment del nivell d’ingresos del ciutadà. “Aquesta mesura conservadora serà l’herència de l’actual govern; un govern que ni tan sols portarà a terme els anuncis fets fa una setmana de reducció de la taxa per la tinença d’animals o la creació de la taxa per establiments de l’estil Amazon”, ha conclòs Lluc Salellas.