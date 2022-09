LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona presenta una bateria de propostes per garantir el dret a la Seguretat

· Demanen al govern que garanteixi que l’obertura de la comissaria de Santa Eugènia no reduirà el nombre d’agents al carrer

Guanyem Girona creu que la Seguretat és un dret i que és important que les institucions públiques el preservin. Per això el principal partit a l’oposició a l’Ajuntament de Girona ha presentat una bateria de propostes que portaran al ple en forma de moció per tal de garantir “que tot gironí o gironina es senti segur a la seva ciutat”. Lluc Salellas, cap de l’oposició al consistori gironí ha remarcat la importància de fer una ciutat segura “en tots els àmbits” i ha manifestat la voluntat d’anar a l’arrel dels problemes que generen inseguretat: “amb aquesta problemàtica és molt important ser proactius i no reactius”, ha destacat.

Així doncs, per a Guanyem a l’Ajuntament li manca el principal instrument per garantir una planificació de la Seguretat: un Pla de Seguretat que defineixi les línies estratègiques i que orienti l’acció municipal. Salellas ha advertit que és una “anomalia” que Girona no disposi d’aquest pla ja que es tracta d’un requisit legal. La moció també reclama activar el Consell Municipal de Seguretat, creat el 2017 però que mai s’ha arribat a reunir de forma participativa.

Des de Guanyem consideren que Girona és una ciutat “relativament segura” tot i que han indicat que es troben molts veïns i comerciants que troben a faltar la policia de proximitat. “Entenem la funció de la policia local com algú integrat als barris que ha de saber mediar i gestionar conflictes. Aquesta figura s’ha anat perdent i creiem important recuperar-la”, ha assegurat Salellas.

En aquest sentit, el propi Salellas ha advertit del risc que pot suposar la propera obertura de la comissaria de Santa Eugènia: “Mantenir un equipament d’aquestes característiques en funcionament voldrà dir que sempre hi haurà d’haver una desena d’agents dins fent tasques administratives. Demanem al govern que garanteixi que el nombre d’agents passejant pel carrer es mantindrà i que no es trauran agents dels barris per tancar-los a la Comissaria”, ha expressat el cap de l’oposició. Així mateix, la proposta de Guanyem també busca potenciar els agents cívics i agents tutors per aprofundir en una visió preventiva de la seguretat.

Finalment, la regidora Cristina Andreu considera que “el més important és anar a l’arrel del problema: reduir les desigualtats entre persones i barris”. Així, Andreu ha assegurat que mentre no es garanteixin els drets més bàsics, la inseguretat continuarà existint. “Treballar per una ciutat més igualitària, dinàmica i cohesionada és l’única manera de garantir el dret a la seguretat”, ha reblat. Andreu ha expressat que “la cohesió social ha de ser l’element aglutinador d’una ciutat segura”. Així la proposta de Guanyem aposta per una visió de la seguretat on el veïnat treballi conjuntament amb els agents i l’administració.

Taula rodona sobre Girona i Seguretat

Guanyem també ha aprofitat la roda de premsa per explicar que properament organitzarà un acte que porta per títol “Dret a la Seguretat: propostes per la Girona que ve”. L’acte estava previst per dijous 29 però motius d’agenda han obligat a ajornar-lo. Properament s’anunciarà una nova data.