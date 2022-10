CULTURA

Personalitats del món cultural gironí reivindiquen la Biblioteca de la Casa de Cultura en un acte organitzat per Guanyem Girona

· La Biblioteca de la Casa de Cultura es va tancar el 2013 i es va prometre que reobriria el 2015, però a hores no té pressupost ni un calendari previst per recuperar-la

Dilluns al vespre Guanyem Girona va aplegar 18 persones del món cultural gironí davant la de la Casa de Cultura per reivindicar la reobertura de la seva biblioteca, un equipament públic tancat des de 2013. La lectura de fragments de textos sobre les biblioteques va ser el fil conductor de la vetllada. Lluc Salellas, cap de l’oposició i portaveu de Guanyem Girona, va encarregar-se de la benvinguda i va reivindicar el desaparegut equipament com un “pilar social i cultural al qual Girona no pot renunciar” i va convidar l’Ajuntament i la Diputació a “entendre’s i fer les passes necessàries per tal que les veïnes i veïns puguin tornar a gaudir-ne ben aviat”.

Salellas va recordar que al juny el ple municipal va aprovar una moció de Guanyem que instava el consistori a recuperar la partida pressupostària pel projecte, que es va eliminar als últims comptes aprovats per l’equip de govern de Junts i ERC amb l’exportaveu de Cs. “La història de la Biblioteca de la Casa de Cultura és una història de falses promeses”, va advertir Salellas, recordant que en el seu moment el govern va anunciar que aquesta es reobriria el 2015 per després desdir-se’n i deixa l’equipament sense projecte.

Entre les persones que van unir-se a la reivindicació amb les seves lectures s’hi van sumar els escriptors Josep Maria Fonalleras, Maria Mercè Roca, Mar Bosch, Helena Carreras i Carles Sala, els editors Aniol Rafel i Àngel Madrià, el llibreter Guillem Terribas, el degà de la Facultat de Lletres, Àngel Quintana, els bibliotecaris Jordi Garcia i Gisela Vicenç així com d’altres persones del món cultural, artístic i veïnal gironí com Roser Bover, Álvaro Munyoz, Irene Quintana, Ferran Joanmiquel, Meri Yanes, Isaac Sànchez o Victòria Saget.

Una cinquantena de veïns s’hi van aplegar per escoltar recitar els textos.