LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona dona el tret de sortida al curs polític amb un acte de benvinguda que acull prop de 100 persones

· Salellas: “Volem guanyar per transformar la nostra ciutat i millor la vida de la gent”

Guanyem Girona ha engegat el curs polític amb un acte a La Rosaleda que ha reunit prop de 100 persones i que ha servit per definir les properes passes per conformar el programa electoral per als comicis locals de 2023. La trobada ha estat un punt de benvinguda per a nous adherits a Guanyem, que han conegut com funciona el partit municipalista i on han pogut apuntar-se a diversos espais de participació. Posteriorment, els assistents han pogut gaudir d’un aperitiu a la mateixa Rosaleda.

Lluc Salellas, cap de l’oposició a l’Ajuntament de Girona i portaveu de Guanyem, ha celebrat com “un gran èxit de força ciutadana” la presència de desenes de noves persones que s’implicaran de cara a la campanya electoral: “Si el 2019 vam aconseguir ser el segon partit al consistori i liderar una alternativa al govern actual va ser gràcies a la implicació de molta gent anònima. Avui es demostra que a Girona hi ha un xup-xup veïnal que demana un canvi a la plaça del Vi liderat per Guanyem Girona”. “Volem guanyar per transformar la ciutat i millorar la vida de la gent”, ha reblat Salellas.

D’aquesta manera Guanyem ha donat el tret de sortida també a la conformació del programa, que com fa quatre anys es farà de forma consensuada amb la ciutadania i amb el suport de persones expertes de cada àmbit.

Per la seva banda, la regidora Cristina Andreu ha subratllat que la ciutat de Girona acumula “reptes cabdals que l’actual govern no està sent capaç d’afrontar”. Així ha citat la problemàtica de l’habitatge, l’augment dels preus dels aliments o l’energia o l’increment de les desigualtats entre persones i barris com a grans objectius a combatre des del govern. D’altra banda, Andreu també ha destacat que “Girona fa temps que reclama un govern que tingui cura del dia a dia de la ciutat”.