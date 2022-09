LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona vol que es recuperi el projecte per fer una residència universitària a l’edifici públic abandonat a Palau

· Andreu: “Hem de ser capaços de donar una sortida útil a un edifici idoni per a ús residencial. Alleujar la pressió habitacional a la ciutat ha de ser una prioritat”

El setembre de 2021 Guanyem Girona va preguntar al ple municipal sobre l’estat de l’edifici de l’antiga seu de Treball a Girona, una finca propietat de la Generalitat situada al carrer Església de Sant Miquel, al barri de Palau-sacosta, i que està en desús des de 2014. Un any després de la pregunta, l’edifici continua igual i no hi ha cap projecte pensat per donar-n’hi un ús. Per això Guanyem ha reclamat que es recuperi una proposta impulsada des de la UdG i que en el seu moment tenia el suport de l’Ajuntament de Girona per ubicar-hi una residència d’estudiants. El 2018 ambdues institucions van demanar la cessió d’ús de la finca, que a l’estar ja construïda i en bon estat permetria estalviar costos econòmics. Tanmateix, el projecte no va prosperar i ara Guanyem confia que les diverses institucions puguin entendre’s per recuperar-lo.

La regidora Cristina Andreu ha reiterat la importància de desplegar polítiques habitacionals a la ciutat de Girona, també aquelles lligades a la universitat i al jovent. “Girona és una ciutat universitària que massa sovint dona l’esquena a la universitat. Propostes com la que presentem avui serveixen d’una banda per aprofundir en la consolidació d’un projecte de ciutat lligat als seus campus universitaris alhora que s’alleugereix el pes al gran problema de l’habitatge de la ciutat, que ens afecta a totes i tots”.

La regidora creu que els diversos governs han de saber veure “la gran oportunitat” que ofereix aquest edifici per la ciutat i que “han de tenir la cintura per negociar-ne la cessió i la redacció d’un projecte que es pugui fer realitat en els propers anys”.

La demanda de Guanyem arriba després que Andreu hagi explicat que actualment els estudiants vinguts de fora de la ciutat tenen problemes per trobar allotjament i que alguns d’aquests s’han d’acabar instal·lant a Barcelona, Figueres o d’altres pobles de les comarques gironines. “Joves d’altres parts del país que venen a estudiar a Girona o alumnat d’Erasmus es troben que no hi ha places per a ells. Hem de ser capaços de donar una sortida útil a un edifici idoni per a ús residencial. Alleujar la pressió habitacional a la ciutat ha de ser una prioritat”.

Alhora Andreu també ha subratllat la importància de “retenir el talent que arriba a la UdG”. “Girona és una bona ciutat per construir-hi un projecte de vida, però si l’alumnat que ve de fora no pot permetre’s un pis és impossible que hi construeixin els seus projectes de vida”, ha reblat.