LLUITA INSTITUCIONAL

Lluc Salellas i Cristina Andreu encapçalaran la llista de Guanyem Girona

· Salellas: “La ciutat necessita un govern que es dediqui al seu dia a dia i projecti un model per a la Girona del futur. Ara ens toca transformar-la per millorar la vida de la gent”

· Andreu: “Al llarg d’aquests quatre anys hem recorregut pam a pam aquesta ciutat i hem bastit un projecte col·lectiu ambiciós i il·lusionant”

Guanyem Girona ha anunciat que l’actual cap de l’oposició i portaveu de la formació a l’Ajuntament, Lluc Salellas, i la també regidora Cristina Andreu tornaran a liderar la llista per a les eleccions municipals del maig de 2023. Així ho va decidir l’Assemblea de la formació municipalista, que va avalar repetir el tàndem valorant molt positivament la feina feta en el primer mandat de Guanyem al consistori gironí. Des de Guanyem consideren que al llarg d’aquests quatre anys s’ha “liderat l’oposició i s’ha esperonat un govern sense idees i poc implicat en el dia a dia de la ciutat”. “Al llarg del mandat hem recorregut pam a pam aquesta ciutat i hem bastit un projecte col·lectiu ambiciós i il·lusionant”, apunten des de Guanyem.

Des de la formació defensen que Salellas i Andreu representen bé la feina feta als barris i a la institució “per fer avançar la ciutat” i auguren que “ha arribat l’hora que hi hagi un relleu al capdavant de l’Ajuntament de Girona”.

“Girona necessita un govern que es dediqui al seu dia a dia i que projecti un model per a la ciutat del futur. Ara ens toca transformar Girona per millorar la vida de la gent”, ha declarat Salellas.

Per la seva banda Cristina Andreu ha reivindicat la feina feta també dins la institució. “Pactant pressupostos i inversions vam demostrar que és possible fer una Girona més justa i amable, que posi al centre de la política municipal les necessitats materials de la gent”. Tanmateix, Andreu ha lamentat que bona part de les propostes negociades amb Guanyem, així com molts projectes de ciutat, continuen “acumulant pols en un calaix després de 10 anys de governs de CiU i Junts”.

Des de Guanyem també han anunciat que Salellas i Andreu són els únics representants de l’actual equip que repetiran com a regidors aquest 2023. Dolors Serra, Pere Albertí, Laia Pèlach i Xavier Villarreal no formaran part dels principals llocs a la llista de la futura candidatura.

Un equip “amb vocació de govern”

Així doncs, la formació municipalista també ha explicat que està treballant en una proposta d’equip “amb una clara vocació de govern”. Des de Guanyem han explicat que faran una campanya “coral” i que estan acabant de definir les persones que acompanyaran Salellas i Andreu als primers llocs de la llista. “Tindrem un equip de gent diversa, amb expertesa i capacitat de gestió capaç d’entomar el repte de governar i revitalitzar Girona des dels primer dia”, han afegit.