Segueixen editant articles de Viquipèdia des d'adreces IP del govern espanyol, avui l'article 'Laura Borràs'

Dimarts passat un usuari de Viquipèdia va modificar l'entrada sobre el poble català d'Alcarràs per eliminar tota referència a les càrregues de l'1 d'octubre del 2017 i afegir l'afegitó d'«il·legal» per referir-se al referèndum. El fet curiós d'aquest cas és que, segons ha revelat l'usuari de Twitter @SpainGovedits, els canvis s'han fet anònimament des d'una adreça IP del Ministeri espanyol de Defensa.

Aquest usuari, que es dedica a tuitejar edicions anònimes a Viquipèdia des d'alguna IP del Govern espanyol, com ara ministeris o la Policia, va revelar en dos tuits els següents canvis a l'entrada en català sobre Alcarràs. On abans es podia llegir «al referèndum d'independència de l'1 d'octubre del 2017, Alcarràs va ser una de les poblacions on la policia espanyola va carregar contra els ciutadans per evitar-ne la celebració. Tot i això, es va poder votar, amb un total de 2.799 vots [...]», després de l'edició apareixia així: «Al referèndum il·legal d'independència de l'1 d'octubre de 2017, Alcarràs va ser una de les poblacions on es va votar, amb un total de 2.799 vots […]».

Avui @SpainGovedits ha informat que l'article 'Laura Borràs' de Viquipèdia ha estat editat anònimament des d'una adreça IP de la Secretaría de Estado de Administraciones Publicas (Ministerio de Política Territorial, Gobierno de España) on després de la frase 'dia en el qual va ser suspesa com a diputada' s'hi ha afegit el text 'com a conseqüència de la seva imputació per presumpte corrupció, prevaricació y malversació de fons públics'.