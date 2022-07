Reaccions a la suspensió de Laura Borràs

Després que la mesa del Parlament de Catalunya hagi suspès Laura Borràs com a diputada en aplicació del 25.4 del reglament del Parlament, i per tant com a Presidenta d'aquest òrgan, s'ha produït nombroses reaccions.

Borràs ha estat suspesa amb els vots d’ERC, PSC i CUP, eliminació de la seva condició com a diputada i Presidenta del Parlament que ha estat possible a partir d'una interpretació.

El citat article 25.4 està pensat en les situacions en què l’acusació sobre els diputats sigui "per delictes vinculats a la corrupció", a partir del qual es declararia la suspensió dels drets i deures parlamentaris de manera immediata "una vegada sigui ferm l’acte d’obertura de judici oral.”

Borràs ha estat acusada d'uns suposats contractes irregulars quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), procediment judicial des del qual el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'ha citada per a un judici oral.

La pressió mediàtica i política sobre Borràs ha generat nombroses mostres de solidaritat, que interpreten que es tracta d'una guerra bruta amb implicacions mediàtiques, polítiques i judicials per desplaçar-la pel seu independentisme.

En la declaració al Parlament, Borràs ha recordat: "Avui cinc diputats amb noms i congnoms han assistit a la reunió extraordiària de la mesa del Parlament no pas vestits de diputats sinó vestits de jutge. Un dia abans que el Parlament tanqui per vacances han acordat la suspensió dels meus drets."

No passa per alt que el paper dels grups d'ERC i CUP, i l'actuació d'alguns sectors de Junts, suposen una nova fractura en la unitat independentista que va fer possible el Referèndum de 2017.

🔴 Borràs: "Avui cinc diputats amb noms i congnoms han assistit a la reunió extraordiària de la mesa del Parlament no pas vestits de diputats sinó vestits de jutge. Un dia abans que el Parlament tanqui per vacances han acordat la suspensió dels meus drets" https://t.co/ujJUbMR3VT pic.twitter.com/Nnfhson9Fs — 324.cat (@324cat) July 28, 2022

🔴 La presidenta del Parlament de Catalunya @LauraBorras @mhp_LauraBorras surt a saludar i abraçar la gentada que ha vingut a les portes per solidaritzar-se amb ella. En @francescd l'acompanya i s'afegeix després @QuimTorraiPla. També li canten música amb una guitarra i criden. pic.twitter.com/AEBcltx31y — David Melero 📸 📽 ✏ 🔴 (@davidmelero__) July 28, 2022

I la CUP, que també creu més en la justícia espanyola que en la presumpció d'inocència, un dret fonamental. https://t.co/Dt5vEIcPeu — Lluís Llach (@lluis_llach) July 27, 2022

Algú a TV3 ha decidit que la compareixença de Laura Borràs no té interès informatiu suficient per ser emesa. Ara, però, parla Feijoo sobre la "taula de diàleg". — Albano-Dante Fachín (@AlbanoDante76) July 28, 2022