Comunicació

Un vídeo d’Octuvre desemmascara els interessos ocults dels JJOO i recorda la figura de Xirinacs

Octuvre, el mitjà dirigit per Albano Dante Fachin i Marta Sibina, han publicat un nou vídeo explicatiu, que ha multiplicat de forma viral la denúncia a la xarxa dels interessos ocults dels Jocs d'Hivern al Pirineu.

Es tracta del primer dels vídeos anunciats en una campanya d'informació sobre les dimensions del projecte que pretén especular a partir dels Jocs al Pirineu amb l'excusa de l'esport, tal i com ja va passar a Barcelona el 1992. El vídeo vincula els interessos de les elits enconòmiques provinents del règim franquista amb l'operació "olímpica", amb una evident col·laboració de representants polítics autonòmics de Catalunya.

Per això, remet al començament del vídeo al parlament de Lluís M. Xirinacs a Ripollet en un acte de les Marxes per la Independència sobre l'engany de la Barcelona'92: l'especulació urbanística i bancària, el control social, l'espanyolització, etc.