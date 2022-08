Xirinacs

"Sis nits d'agost", pel·lícula sobre la mort de Lluís M. Xirinacs, a TV3

"Sis nits d'agost" està descrita com una pel·lícula que explica la preparació de la mort volguda del religiós i activista independentista Lluís Maria Xirinacs, interpretat per Manel Barceló i per Anna Alarcón, que fa el paper d'una escriptora que vol trobar sentit en aquesta acció.

Amb aquesta pel·lícula Ventura Durall parteix dels darrers dies del religiós, filòsof i activista independentista Lluís Maria Xirinacs i descriu la història de la seva mort decidida, singular i misteriosa i revela com el seu comiat va ser preparat escrupolosament. Està coproduïda amb TV3 i basada en el llibre homònim de Jordi Lara.

"Sis nits d'agost" està rodada a Barcelona, Ripoll i Ogassa, entre altres indrets. Amb música d'Anahit Simoniona i Sanjosex i direcció de fotografia d'Àlex Garcia, és una producció de Mallerich Films i Nanouk Films en coproducció amb TV3 i amb el suport de l'ICEC.

Segons la descripció de l'anunci que n'ha fet TV3, el film parla sobre com afrontar la pròpia mort, en què Xirinacs la va visionar "com un acte de sobirania personal, però també amb la secreta intenció que servís d'exemple i guia dels seus pensaments filosòfics i polítics. Per ell, un acte gloriós era sempre una acció transformadora que pertorbava l'harmonia dels sistemes."

Anna Alarcón interpreta una escriptora en crisi creativa que per casualitat troba que el que hi ha escrit en els dietaris d'en Xirinacs i en els seus llibres la transforma i l'aproxima a la consciència personal de Xirinacs. Se sent connectada amb el filòsof i vol aprofundir en aquesta relació.

Els altres actors que hi participen i representen persones pròximes a Xirinacs són Marta Marco (que fa el paper de Carme), Neus Ballbé (Àlex), Quimet Pla (Rovira), Carles Martínez (Parés), Xavier Soler (Busquets), Cesca Piñon (Núria Roig) i Gonzalo Cunill (Kim).