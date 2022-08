LLUITA INSTITUCIONAL

“Una ciutat que em protegeix”, la proposta de Guanyem per fer front a la inseguretat en l’oci nocturn

· Volen que s’impulsi una campanya que permeti afrontar la creixent problemàtica a través de la prevenció i amb la cooperació proactiva dels espais d’oci

Guanyem Girona vol que l’Ajuntament de Girona sigui proactiu en la protecció de les dones en l’oci nocturn i que la ciutat encari el creixent problema de la inseguretat mitjançant una taula que agrupi diversos agents de la ciutat. És per això que el principal partit a l’oposició ha proposat que el consistori impulsi la campanya “Una ciutat que em protegeix” per tal que es consensuï un pla que permeti “encarar la crisi de les punxades, l’increment de casos de submissió química i la violència contra les dones en l’oci nocturn”. La regidora Cristina Andreu ha explicat que “davant d’un tema d’aquesta gravetat és important treballar conjuntament” i per això proposa que l’àrea d’igualtat del consistori es posi en contacte amb els empresaris de l’oci nocturn, el Centre Jove de Salut, la UdG i els espais joves per desenvolupar un pla preventiu.

La proposta de Guanyem arriba després que la Conselleria d’Interior hagi fet públiques dades que evidencien un augment dels casos de violència sexual en entorns d’oci nocturn i que aquest estiu hi hagi alarma social davant l’augment de punxades. L’any passat, a Catalunya, els abusos sexuals van augmentar un 18% mentre que les agressions sexuals un 7% en comparació amb el 2019, l’any previ a la pandèmia. L’estudi també destapa que les agressions sexuals en menors de 16 anys són les que han crescut més: en un any es va passar de 193 a 274 denúncies per agressions sexuals i de 786 a 986 per abusos.

Per primera vegada també es van fer públiques les dades de violència sexual amb submissió química. Entre 2021 i el que portem de 2022 s’han recollit 288 casos a tot Catalunya.

“Una ciutat que em protegeix” busca, d’una banda, unificar els protocols actuals davant l’alarma de les punxades de manera que tant les persones agredides com el personal dels locals d’oci com els cossos policials tinguin clar com actuar davant d’un possible cas. Així, Cristina Andreu ha lloat la iniciativa de La Mirona, que va fer públic un nou protocol d’actuació davant d’aquests casos però ha subratllat que el “el més adequat seria que tots els locals disposessin d’un sol protocol amb criteris consensuats”.

A mitjà i llarg termini la campanya que ha fet pública Guanyem té com objectiu modificar les conductes dels agressors. Andreu ha destacat que “s’ha d’acabar això que la responsabilitat recau en les possibles víctimes i s’ha de posar el focus en els agressors”. Andreu ho exemplifica amb el fet que cada vegada és més comú que alguns locals d’oci ofereixin a les noies tapes per a gots per evitar que hi posin substàncies químiques. “La solució no pot ser que les dones hagin d’estar vigilant si els hi posen coses a la beguda, la solució ha de ser que els homes no els hi passi pel cap agredir sexualment ningú”, ha reblat.

Per aquest motiu “Una ciutat que em protegeix” també proposa formacions continuades als centres de Secundària i als Espais Joves impulsats des del Centre Jove de Salut i el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

Tanmateix, Andreu creu que cal que els espais d’oci facin un pas més i actuïn activament per eliminar aquesta xacra. Per això la proposta també explora la necessitat que dins dels mateixos espais s’hi situïn punts d’informació i d’atenció a les víctimes que puguin dissuadir els comportaments violents.

Finalment, des de Guanyem també creuen que la policia ha de tenir un paper rellevant en el combat contra les agressions sexuals i proposen que es facin xerrades de formació i informació sobre els seus aspectes legals. “Les víctimes potencials han de saber quins són els seus drets i els potencials agressors han de tenir molt clar que es tracta de comportaments delictius que tenen conseqüències penals”, ha afegit la regidora de la formació.