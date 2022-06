Guanyem Girona reclama que s’asseguri que el nou aparcament a Mas Gri complirà amb la seva funció dissuasiva

· El projecte compta amb gairebé mig milió d’euros dels fons Next Generation i té com a objectiu reduir l’afluència de cotxes al centre de la ciutat

Al ple extraordinari del passat dilluns es va aprovar una modificació urbanística que permetrà tirar endavant el futur aparcament dissuasiu a Mas Gri. Tanmateix, des de Guanyem van mostrar la seva preocupació pel futur d’aquest solar on s’hi situava l’antic Centre Verd i que actualment ocupen els cotxes de treballadors i visitants de la Clínica Girona. El projecte ja té concedits 455.000€ dels fons Next Generation i té com a principal objectiu permetre que la gent que arriba de fora de Girona hi deixi el cotxe i es traslladi al centre amb bus llançadora o bicicleta. Per a Guanyem l’ús actual derivat de la inauguració de la Clínica Girona pot posar en risc la funció d’aparcament dissuasiu del projecte i per això ha dement que es busqui un sistema que permeti preservar-ne la seva futura utilitat.

“Tenim un problema. Si fem que l’aparcament dissuasiu sigui gratuït, la gent de fora de Girona que vulgui anar al centre amb el bus llançadora es trobarà que no pot aparcar-hi perquè ja estarà ocupat per la Clínica. Si en canvi el fem de pagament, qui vingui de fora la ciutat no tindrà cap incentiu per deixar-hi el cotxe si sap que al centre encara és ple d’aparcaments gratuïts”, ha reflexionat Pèlach, que ja va advertir d’aquests riscos fa uns mesos en un fil de tuits.

Per a Guanyem la solució passa per trobar un sistema que només permeti aparcar-hi a qui faci ús del bus llançadora fins al centre o de la Girocleta, preservant així la seva funció d’aparcament dissuasiu. “Si no trobem la manera de solucionar-ho, ens gastarem gairebé mig milió d’euros de fons europeus per donar un servei a una clínica privada que ja disposa d’un aparcament propi i la gent continuarà intentant aparcar al centre de la ciutat”, ha reblat la regidora.

Des de Guanyem creuen que caldria explorar una targeta que unifiqui els sistemes de transport públic de la ciutat com ara els autobusos, la Girocleta així com els futurs aparcaments dissuasius i de bicicletes. El principal partit a l’oposició també reclama que aquesta targeta multifucions disposi d’una aplicació al mòbil, un sistema cada vegada més estès.

D’altra banda, al plenari de dilluns la regidora Cristina Andreu va criticar que la proposta urbanística de reforma de l’aparcament de Mas Gri es portés d’urgència, un símptoma de manca de planificació en el desenvolupament del sector sud de la ciutat. “Estem parlant de planificar una de les zones més importants en termes de desenvolupament urbanístic de Girona. Tot allò que té a veure amb la mobilitat s’ha de plantejar amb una visió integral”, va reblar.