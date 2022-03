Acord de finalització de vaga al 112 de Catalunya

Avui, dia 22 de març, ha quedat desconvocada la vaga indefinida que afectava el servei del 112 de Catalunya des del passat 21 d’agost. Després de mesos de negociació l’empresa Serveo Servicios (fins fa poc, Ferrovial Servicios) i el comitè de vaga han arribat a un acord per finalitzar l’aturada. Aquest pacte recull un increment salarial, una millora de les condicions laborals, al marge de les retribucions econòmiques, i un augment de la plantilla que suposa augmentar en més d’un 20% del nombre de gestores actuals.

Pel que fa al apartat econòmic, l’empresa accepta la inclusió de triennis, un augment interanual del salari del 3%, crear nous plusos de transport i vacances i augmentar el plus de transport existent. Tot plegat, sumat a l’increment del 58% del plus d'emergències que recull la nova licitació, farà augmentar el salari del gruix de la plantilla en un 24% de mitjana. Cal recordar que el compromís adquirit pel CAT 112 d’actualitzar aquest complement salarial també és fruit de les reunions mantingudes durant les protestes entre els representants de l’ens públic i el comitè de vaga.

L’acord també blinda drets de la plantilla que afecten a les hores mínimes de contracte, l’abolició de canvis de jornada a voluntat de l’empresa i sobretot limita la sobrecàrrega de feina de les gestores. Per tal de fer possible aquest últim punt, l’empresa es veurà obligada a contractar com a mínim 40 persones indefinides i a incrementar en un 20% extra la plantilla en temporada d’estiu.

Per últim, volem destacar que ens sembla molt preocupant que hagi calgut una vaga de 7 mesos perquè la situació precària en la què ens trobàvem les treballadores i el servei es reverteixi. És lamentable que aquells qui tenen la responsabilitat de vetllar perquè els serveis essencials funcionin correctament, es posin de perfil davant de problemàtiques d’aquest calibre i les conseqüències que poden ocasionar. Estem lluny de l'excel·lència de gestió que el 112 mereix, és per això que la nostra lluita no acaba aquí. No ens quedarem de braços plegats veient com un servei públic continua gestionant-se en base a la rendibilitat d’una empresa privada, en comptes de fer-ho amb l’objectiu de garantir un servei immediat, eficient i de qualitat.