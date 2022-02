entitats

Xavier Antich, nou president d'Òmnium Cultural

L’acabat d’escollir president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assegurat durant el seu primer discurs en el càrrec que “caldrà revisar els marcs amb què s’ha treballat fins ara i crear noves complicitats”. I això, ha remarcat, perquè Òmnium no busca “reformar l’Estat”, sinó “sortir-ne”: “No hem vingut a passar l’estona, perquè sabem on volem anar i què cal fer per arribar-hi”. “I no són només paraules”, ha advertit: “A Òmnium els fets parlen per nosaltres”. I ha sentenciat: “Perquè hem vingut a guanyar”. Xavier Antich i els diferents membres de la nova Junta Nacional d’Òmnium han estat escollits aquest dissabte pels socis i sòcies de l’entitat durant l’Assemblea General Ordinària que s’ha celebrat a La Farga de l’Hospitalet de Llobregat. En aquesta, milers de socis i simpatitzants han volgut acompanyar el relleu del ja expresident Jordi Cuixart, en un acte que també ha servit per donar-li les gràcies, així com agrair el compromís de la resta de membres de la junta sortint, entre els quals els exvicepresidents Marcel Mauri i Clàudia Pujol.

Durant el seu discurs, i davant de les principals autoritats del país, Antich ha afirmat que Òmnium està “més forta que mai i amb l’esperança intacta“, i per això l’entitat vol seguir sent pal de paller i augmentar la seva xarxa. I com a país, ha afegit, cal poder “exercir plenament el dret d’autodeterminació pel culminar el procés d’independència, i fer de Catalunya una República”. El nou president ha destacat la feina feta, tant en termes de llengua, cohesió social i cultura, com també en matèria de drets civils i polítics. Amb l’Escola de Formació Guillem Agulló, “que és bandera d’aquest nou cicle”, ha dit, o “la força de la noviolència”, que també porta a cridar, ara més que mai, “no a la guerra, per principi i per convicció”.

Antich també ha volgut donar les gràcies a Cuixart, Mauri i a la resta de Junta directiva sortint: “Portarem sempre amb nosaltres els aprenentatges que ens heu regalat. El compromís, la generositat, l’exigència, el rigor, la lucidesa estratègica, la passió per Òmnium i pel país i, sobretot, la convicció que un cop ja s’ha pensat, cal actuar“. En aquest sentit, ha remarcat que “Òmnium no improvisa mai”, i per això l’entitat també seguirà sent “exigent amb els representants polítics, els partits i les institucions”, tot i que ha advertit: “Que ningú no esperi que l’entitat donarà aire a la fòbia antipolítica”, ja que és aquí on neix “el desànim, el populisme i la nova extrema dreta”. Abans d’acabar, Antich ha volgut deixar molt clar que el camí que emprèn al capdavant de la presidència d’Òmnium el fa acompanyat de “persones lúcides, compromeses, generoses i infatigables”. I alhora, ha dit, de 50 presidències territorials, 500 càrrecs directius arreu del país i un equip professional que fa que “aquesta màquina gegant funcioni”. “El secret d’Òmnium són les persones, i l’estratègia d’Òmnium són les persones”, ha sentenciat.

L’Assemblea General d’Òmnium ha comptat amb la presència de representants de les juntes i presidències del mig centenar de seus de l’entitat, així com d’Òmnium Catalunya Nord, Òmnium l’Alguer, Obra Cultural Balear, Acció Cultural del País Valencià i Escola Valenciana. També hi ha assistit una àmplia representació de la societat civil, del món cultural, sindical, empresarial i associatiu, com l’ANC, l’AMI, Plataforma per la Llengua, FOLC, Irídia, la Taula del Tercer Sector, el Futbol Club Barcelona, la Intersindical, USTEC, IAC, UGT, CCOO, entre molts d’altres. De la classe política i institucional hi han assistit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, conselleres del Govern, el president Artur Mas, membres de la mesa del Parlament, representants dels partits polítics sobiranistes i expresos polítics.

Xavier Antich, 11è president d’Òmnium: els socis avalen la nova Junta Nacional

Els socis han avalat la candidatura del Doctor en Filosofia, professor titular d’universitat i escriptor Xavier Antich, que s’ha convertit en el nou president d’Òmnium Cultural. Mònica Terribas -periodista, directora de documentals de no-ficció i professora de comunicació-, serà la nova vicepresidenta primera; Marina Gay -portaveu d’Òmnium a Somescola, i enginyera de camins enfocada en l’educació per a la ciutadania global i el desenvolupament sostenible-, serà la vicepresidenta segona; Marina Gallés -advocada membre de la Comissió de Dones Advocades de l’ICAB-, en serà la secretària; i Marta Garsaball -advocada i directora de serveis del Departament de Cultura-, la tresorera. Els socis també han avalat com a nous membres de la Junta Nacional Joaquim Forn -advocat i exconseller-, David Fernàndez -periodista i activista social-, Natza Farré -periodista i escriptora-, Natalia Touzon -periodista especialitzada en comunicació política i pública-, Iolanda Fresnillo -sociòloga i activista-, Núria Basi -biòloga, investigadora i empresària-, Àngel Castiñeira -doctor en filosofia i professor especialitzat en lideratge, pensament geopolític, valors i sostenibilitat-, Gerard Pijoan -llicenciat en economia i coordinador de la cooperativa Opcions-, Lluís Duran -historiador especialista en la història del catalanisme polític i social-, Didac Amat -advocat i politòleg, actualment doctorand en Dret Internacional Climàtic- i Marc Sanjaume -politòleg i professor de Teoria Política-. Tots ells s’han sumat a la nova Junta Nacional d’Òmnium, també integrada per Neus Torbisco, Joan Pujolar, Paco Poch i Jordi Arcarons.

En aquesta assemblea també s’ha presentat i aprovat el pla de treball i el pressupost del 2022. També s’ha destacat que Òmnium Cultural ha seguit creixent a un ritme estable i es consolida com l’entitat civicocultural més gran d’Europa: ja compta amb més de 190.000 socis i sòcies.