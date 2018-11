Repressió

Un membre del CDR de la Cerdanya opta per desobeir el requeriment judicial

El CDR Cerdanya ha decidit desobeir a la citació malgrat exposar-se al risc de ser detinguts, perquè no pensa donar legitimitat ni cobertura a la persecució i repressió política.

En aquesta línia ha reiterat el seu compromís per la democràcia, la República, la llibertat dels presos polítics i el retorn de tots els exiliats; i el ferm convenciment de l’ús de la lluita activa noviolenta per assolir aquests objectius.

Cal recordar que, durant la Setmana Santa passada, des del CDR Cerdanya, vam organitzar un seguit d’accions per

denunciar l’empresonament de part del govern legítim. Una d’aquestes accions va consistir en una caminada d’Alp a Das acabant amb una xocolatada.

Aquesta acció, que va aplegar més de 500 persones, es va desenvolupar sense cap incident i així ho van recollir els Mossos d’Esquadra en el seu informe. No obstant això, un company del CDR que va informar del recorregut a la policia per tal de facilitar-los la feina, ha estat citat el proper 28 de novembre a les 12:30 com imputat per un delicte d’injúries al jutge Llarena.

Aquesta imputació es basa en una pintada apareguda contra el jutge que els mateixos Mossos

reconeixen que no poden determinar qui l’ha fet. Atesa la inexplicable imputació, el CDR Cerdanya ha denunciat la persecució política que estem patint. Primer amb multes i ara amb imputacions de delictes inventats. Entenem que

aquestes accions legals no tenen cap altre objectiu que reprimir el moviment independentista amb un absurd intent d’anul·lar la nostra acció i defensa de la República Catalana, refrendada el primer d’octubre i proclamada el 27 d’octubre al Parlament de Catalunya.