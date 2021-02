Llibertat d'expressió

La Marea pensionista per la llibertat de Pablo Hasél, en defensa de la llibertat i contra la llei Mordassa

La Marea pensionista ha emès un comunicat en suport de Pablo Hasél, ja que considera que "ha estat condemnat a nou mesos de presó i a pagar una multa de 30.000 euros pels delictes d'enaltiment del terrorisme, i injúries i calúmnies contra la Corona i les institucions de l'Estat. Condemnat per haver escrit 64 tuits i una cançó. Condemnat per exercir la seva llibertat d'expressió".

Remarca el comunicat que "Pablo Hasél no és l'únic: usuaris de xarxes socials, periodistes, professionals del dret i artistes musicals també han estat processats a Espanya pels mateixos delictes d'enaltiment, injúries i calúmnies".

Per a la Marea, "César Strawberry, cantant del grup Def amb Dos, va córrer una sort similar: va ser acusat per “enaltiment del terrorisme” per una sèrie de tuits. El raper Nyto Rukeli, membre del col·lectiu La Insurrecció, va ser condemnat per “enaltiment del terrorisme” per les lletres de les seves cançons com “Ni sota terra em callaran, no pot empresonar-se l'art”. Les tres dones activistes van ser a judici a Sevilla per una performance “El Cony Insubmís” el 8 de març de 2013. I també els joves presos de Altsasu van ser condemnats a 9 i 13 anys de presó".

Són alguns dels exemples dels 150 casos de rapers, tuiters i periodistes que han estat condemnats per delicte d'opinió i per la Llei Mordassa. Mentre la ultradreta surt al carrer amb símbols feixistes, invocant la dictadura genocida de Franco i llançant discursos antisemites, com en el recent homenatge a la divisió blava, o els militars retirats que aconsellen eliminar 26 milions d'espanyols, i no passa res.