Cataà a l'escola

Clam pels carrers de Perpinyà en suport del col·legi-liceu de La Bressola

Denuncien a l'alcalde d'extrema dreta a la capital nord-catalana, Louis Aliot per bloquejar-ho. Cal remarcar que el Conseller Lluís Puig i Gordi ha estat presenta a la manifestació de Perpinyà en defensa de l'escola, la llengua i el país complet.

Milers de persones s'han manifestat aquest migdia pels carrers Perpinyà per protestar la decisió de l'alcalde Louis Aliot del partit d'extrema dreta Rassemblement National de bloquejar l'apertura del col·legi-liceu de La Bressola amb un sistema immersiu en català, quan tot estava dat i beneït.

La Bressola tenia signada la compra del monestir de Santa Clara, al barri del Vernet de Perpinyà, per a fer-hi el col·legi-liceu, però en l’últim moment i sense haver avisat a la Bressola, l’ajuntament va fer valer el dret de preempció, que és el dret de tanteig quan s’obre un període per a l’adquisició d’un edifici amb valor patrimonial i històric, per a comprar-lo.

Durant la marxa pels carrers cèntrics de la capital mord-catalana, els manifestants veuen en que aquesta decisió un atac directe al català i demanen a la justícia francesa que els doni empara a través dels recursos que s'han presentat. "L'Ajuntament hauria d'estar orgullós que Perpinyà tengui un col·legi-liceu en català, com a Baiona el tenen en basc", ha manifestat la directora general de la Bressola, Eva Bertrana.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">🙌🏻 Fem sentir la nostra veu! Reclamem un col•legi-liceu a Perpinyà!<a href="https://twitter.com/hashtag/LaBressola?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaBressola</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CatalunyaNord?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CatalunyaNord</a> <a href="https://t.co/68cXgxN4F5">pic.twitter.com/68cXgxN4F5</a></p>— La Bressola (@LaBressola) <a href="https://twitter.com/LaBressola/status/1451848560991948804?ref_src=twsrc%5Etfw">October 23, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Atureu, siusplau, de nus empipar. <a href="https://twitter.com/LaBressola?ref_src=twsrc%5Etfw">@LaBressola</a> <a href="https://t.co/ZmHmm1dDnd">pic.twitter.com/ZmHmm1dDnd</a></p>— Adrià Morte (@Adriamorte) <a href="https://twitter.com/Adriamorte/status/1451921927606505478?ref_src=twsrc%5Etfw">October 23, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Amb <a href="https://twitter.com/LaBressola?ref_src=twsrc%5Etfw">@LaBressola</a> per l’ensenyament en català a la Catalunya Nord <a href="https://twitter.com/amicsbressola?ref_src=twsrc%5Etfw">@amicsbressola</a> <a href="https://twitter.com/EnllacatsLlengu?ref_src=twsrc%5Etfw">@EnllacatsLlengu</a> <a href="https://twitter.com/LA_FOLC?ref_src=twsrc%5Etfw">@LA_FOLC</a> <a href="https://t.co/E66WZL0BIA">pic.twitter.com/E66WZL0BIA</a></p>— VicentMaurí (@VicentMauri) <a href="https://twitter.com/VicentMauri/status/1451928511913070594?ref_src=twsrc%5Etfw">October 23, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">À la manifestació de suport a <a href="https://twitter.com/LaBressola?ref_src=twsrc%5Etfw">@LaBressola</a> no oblidem que estem defensant l'escola, la llengua i el país complet. Per això <a href="https://twitter.com/reeixida?ref_src=twsrc%5Etfw">@reeixida</a> ens ho recorda <a href="https://t.co/5fgcSSbyKQ">pic.twitter.com/5fgcSSbyKQ</a></p>— Lluís Puig i Gordi (@LluisPuigGordi) <a href="https://twitter.com/LluisPuigGordi/status/1451803168199913473?ref_src=twsrc%5Etfw">October 23, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>