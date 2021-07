Guanyem Girona reclama una aposta per l’educació de zero a tres anys a Girona

· El regidor Pere Albertí va portar al plenari municipal un grapat de “projectes encallats” sobre Educació a la ciutat

Guanyem Girona va voler posar l’accent en l’Educació dilluns passat al ple municipal. Així, el regidor del principal partit a l’oposició Pere Albertí va dedicar el torn de precs i preguntes al govern per esbrinar en quin estat es troben alguns projectes. En la seva intervenció Albertí va ressaltar la importància de l’educació de zero a tres anys i va recordar que l’última escola bressol pública a la ciutat de Girona, la Devesa, es va inaugurar l’any 2012, en un projecte encarregat per l’anterior govern. Des de Guanyem assenyalen que això evidencia que els governs de CiU i de JxCat, al capdavant del govern municipal des de 2011, no han prioritzat l’Educació de la mainada més petita i recorden que aquest curs el 23% de les preinscripcions a les escoles bressol públiques estaven en llista d’espera cosa que evidencia que les places públiques són “insuficients per satisfer la demanda”. En aquest sentit, Albertí sí que ha volgut reivindicar la introducció per part del seu grup de dues places d’educadores per a les escoles bressol públiques en l’acord de pressupostos entre Guanyem i JxCat de 2020 que han servit per reforçar l’educació de zero a tres anys.

Albertí també va portar al ple el projecte de l’Institut Ermessenda, que en un principi havia d’haver estat inaugurat pel curs 2019/20 però que a hores continua a l’espera de l’enderroc de la nau industrial de l’antiga fàbrica Simon, que ocupa el lloc on s’haurà d’ubicar el centre. Ara que s’ha licitat l’enderroc, el regidor de Guanyem va preguntar a l’equip de govern sobre una possible nova data d’inauguració, pregunta que va quedar sense resposta.

Albertí també va portar al plenari la preocupació sobre la nova ubicació de l’escola el Bosc de la Pabordia, que actualment funciona amb barracons. Albertí va ressaltar que els terrenys on el Departament d’Educació vol situar-hi el centre, a tocar del Pavelló de Palau, s’han escollit “contra el parer de la comunitat educativa, que demana mantenir-se al lloc actual”, al carrer riera de Mus. En aquesta línia el representant gironí també va demanar al govern que atengui els precs de la comunitat educativa de l’escola Balandrau a qui encara no s’ha assegurat la continuïtat del projecte.

Albertí ha definit de “poc satisfactòries” les respostes dels regidors responsables de les àrees i ha assenyalat que la ciutat “continua acumulant reptes educatius davant la passivitat del Departament d’Educació i del govern gironí”.