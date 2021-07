LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona considera que l’estudi d’impacte dels pisos turístics evidencia el problema habitacional de Girona

· La formació veu en els pisos turístics “una porta d’entrada a un model econòmic que fragilitza l’economia gironina” i aposta per la diversificació

Guanyem Girona ha reivindicat la utilitat de l’estudi d’impacte dels pisos turístics que s’ha fet públic aquest divendres i ha exigit a l’executiu de Marta Madrenas “que no es limiti a fer una simple valoració de les dades i que les utilitzi per desenvolupar polítiques que permetin solucionar els problemes evidents que se’n deriven”. El principal partit a l’oposició ha recordat que aquest estudi va ser una condició que van introduir en l’acord dels pressupostos de 2020 entre Guanyem i JxCat. Per a Guanyem, l’estudi demostra que el primer pas passa “per la regulació d’un mercat que afecta un dret bàsic com és el de l’habitatge”.

Per a la regidora Cristina Andreu, les dades fetes públiques demostren que “l’excés de pisos turístics té un impacte negatiu per les zones afectades”, en aquest cas, al Barri Vell, al Mercadal i a l’Eixample gironí. Una d’aquestes dades, que Andreu ha titllat “d’alarmant”, és que més de la meitat dels pisos de lloguer disponibles al Barri Vell es dediquen a l’ús turístic. En aquest sentit l’estudi alerta que això podria ser a causa que posar un pis turístic és més rendible que posar-lo a lloguer. Segons Guanyem això provoca una “saturació” del mercat habitacional “perquè recompensa empreses que especulen amb l’habitatge per sobre de qui posa els pisos a lloguer”.

Així, l’estudi també revela que els “inversors professionals”, és a dir, aquelles empreses que gestionen més de 20 apartaments turístics, es concentren al Barri Vell. Andreu ha advertit d’un canvi de perfil en els propietaris dels pisos turístics, ha alertat que “cada vegada es concentren en menys mans” i per això creu que és un motiu més a favor de la regulació.

Així, Andreu ha reivindicat la utilitat de la moratòria de pisos turístics que van presentar conjuntament la majoria d’associacions de veïnes i veïns de la ciutat i que es va aprovar al plenari municipal: “les institucions tenen l’obligació de regular els mercats quan estan descompensats com passa amb el de l’habitatge a Girona. La moratòria és l’eina ideal per a fer-ho”. Andreu ha afegit que els pisos turístics són una “porta d’entrada a un model econòmic que depèn en excés del turisme, cosa que fragilitza l’economia gironina”.

Finalment, Andreu també ha posat sobre la taula la necessitat de fer un seguiment dels prop de 350 pisos turístics que tenen llicència però que no figuren a les plataformes online de lloguer d’apartaments turístics. “Per tenir la foto completa del mapa de l’habitatge a la ciutat caldria saber quin ús es fa d’aquests pisos”, ha reblat.