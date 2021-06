LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona vol una sortida econòmica de la crisi centrada en empreses locals que generin valor afegit

· Asseguren que el govern està deixant morir el “Girona Emprèn”, que el suport a negocis i comerços locals és mínim i aposten per crear un FabLab municipal com un espai de dinamització i formació ocupacional.

Guanyem Girona ha valorat avui la dinàmica econòmica que viu la ciutat. El regidor de la formació municipalista Xevi Montoya ha celebrat que el relaxament de les mesures restrictives contra la covid i l’arribada del bon temps permetin la reactivació social de la ciutat. Tot i això, Guanyem Girona, a través del seu regidor, ha volgut plantejar que, en moments de crisi, cal ser atrevits i apostar estratègicament pels sectors productius que són del territori, que generen un valor afegit i diferenciat, que impulsen xarxes de treball entre les iniciatives socials i econòmiques de Girona i la seva àrea urbana i que busquen tant la creació de la riquesa com el seu repartiment a través d’una ocupació de qualitat i estable.

De fet, el regidor de la formació ha alertat que el govern gironí no està prioritzant les àrees de promoció econòmica que segons Guanyem Girona pertocarien i ha definit l’acció de govern en aquest camp de “passiva, sense idees i amb unes prioritats equivocades”. “Una realitat que contrasta amb el discurs triomfalista i mancat d’evidència de Marta Madrenas”, ha reblat el regidor de Guanyem. Montoya ha exemplificat la inacció municipal amb les pròrrogues existents del pressupost –“la principal eina per a la reactivació econòmica que té una ciutat”- i les ordenances, una eina que “modificada correctament podria haver estat una gran alenada d’aire per al comerç gironí”.

Un altre fet que Montoya veu “simptomàtic d’aquesta passivitat i manca d’idees” és la situació de Girona Emprèn, el servei municipal per a la creació i dinamització d’empreses locals. Montoya ha explicat que recentment el servei ha patit diverses baixes de personal que no s’estan substituint i que això ha provocat que a dia d’avui només hi hagi dues persones treballant-hi. Montoya s’ha mostrat sorprès que el govern “deixi morir un servei que hauria de ser puntal per a la reactivació econòmica de Girona. Per Guanyem, Girona ha de recuperar atreviment i diversitat econòmica i en aquest camí ha d’atendre el comerç local, aquell que ha sigut imprescindible i present als barris durant tots aquests mesos, com un motor econòmic del futur. Per això, Montoya ha expressat la sorpresa que genera a la formació veure la manca de propostes de llarg recorregut pels comerços que hi ha hagut els últims mesos. Una inacció que el regidor de Guanyem ho vincula també a la manca de rumb del Govern Madrenas.

Finalment, un altre punt que també sorprèn el regidor gironí és la inactivitat de les diverses taules de treball per al comerç i la promoció econòmica de la ciutat. Montoya ha explicat que l’Agència de Promoció Econòmica de la ciutat, on es troben els agents socials, econòmics i polítics de la ciutat no s’ha trobat des de fa més d’un any. “És incomprensible que no es convoqui un òrgan que hauria de ser un agent impulsor del model econòmic que sorgirà de la pandèmia”, ha indicat el representant girorní.

El FabLab, un impuls per a la ciutat.

En aquest sentit, des de Guanyem Girona consideren que cal reforçar les àrees del consistori que “uneixin persones amb ganes d’innovar”. Una proposta que posen sobre la taula és la creació d’un FabLab municipal pel foment del món digital i la seva concreció productiva. Els FabLab són tallers comunitaris que permeten compartir maquinària que individualment els creadors no podrien utilitzar i que alhora serveixen de punts de trobada i d’intercanvi d’idees d’aquests. A més a més, el FabLab es pot utilitzar també com a punt de formació per a joves, un àmbit estratègic també després de la pandèmia. Montoya ha assenyalat que el mercat de la impressió 3D es troba en creixement constant -sobretot després de la pandèmia- i ha indicat que “Girona hauria d’apostar-hi per captar talent i generar projectes innovadors amb segell local”.