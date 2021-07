LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona, Independents per Salt (IPS), Poble Actiu de Sarrià (PAS) i Independents Per Fornells (IPF) qüestionen la implantació de busos ràpids (BRCat) a l’àrea metropolitana de Girona

Qüestionen que la mesura s’ha fet “d’esquenes al territori” i critiquen que “s’ignori” un pla de mobilitat de l’àrea urbana que s’està treballant

També critiquen que no no s’aprofiti el nou bus per treure espai als cotxes i subratllen la “descoordinació” entre ajuntaments i Generalitat