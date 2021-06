Lluita institucional

L’Assemblea per Cadaqués s’oposa a l’augment de les quotes de la llar d’infants

L’Assemblea per Cadaqués s’oposa a l’augment de les quotes de la llar d’infants. L’augment es va aprovar durant el Ple Extraordinari d’ahir, dimecres 16 de Juny, amb els vots a favor de l’equip de govern, format per Junts i Fem Cadaqués.

La formació cupaire considera un abús augmentar la mensualitat a les famílies precisament ara que, la majoria, encara no s’han recuperat de la davallada d’ingressos causada per la covid-19.

“La classe treballadora d’aquest poble esta molt afectada per la mancança de treball i pels ERTO’s, i els dirigents, que es van apujar el sou en plena pandèmia, estan cada vegada més allunyats dels problemes reals de la població”, indiquen des del grup municipal.

Asseguren que l’augment no respon ni a cap lògica ni a cap necessitat i que només servirà per ampliar la bretxa social i augmentar les desigualtats existents.

“És urgent que deixin de gestionar el municipi com si fos una empresa. A Cadaqués hi viuen persones, i les persones tenen unes necessitats concretes. Cal governar per no deixar ningú enrere”, conclouen.