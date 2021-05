LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona veu “mala planificació educativa” després que una desena de famílies es quedin sense plaça a l’escola pública de la seva zona

· També lamenten les accions “insuficients” per convertir l’institut Xifra en un centre “atractiu per bona part de la ciutadania gironina”

Guanyem Girona ha carregat contra la “mala planificació educativa” a la ciutat de Girona. La formació municipalista ha explicat que el tancament d’una línia de l’Annexa ha provocat la “saturació” de la zona B de la ciutat, deixant una desena de famílies sense possibilitat d’accedir a una plaça a l’escola pública de la zona que els hi pertoca. A la zona B, set de les vuit escoles públiques tenen més demanada que oferta i només el Cassià Costal té places lliures. Pere Albertí, regidor de la formació, ha advertit que la saturació per manca de places “ha generat preocupació a les famílies i suposa una degradació del sistema educatiu públic a la ciutat de Girona”. Les famílies que no tinguin plaça dins la seva zona es veuran obligades a optar per centres amb places lliures a d’altres zones més allunyades de casa o per matricular-se a una concertada. Des de Guanyem apunten que la solució passa per deixar de tancar anualment línies de centres públics, estabilitzar l’oferta i, si cal tancar línies, fer-ho mitjançant una planificació de l’oferta educativa que miri a mitjà i llarg termini.

Així mateix, la “mala planificació” denunciada per Guanyem també ha deixat 51 famílies sense plaça a la primera escola pública que havien escollit. Per a Pere Albertí això és “especialment greu” tenint en compte que enguany el Departament d’Educació ha tancat una línia pública. “No té sentit que es continuïn tancant línies dels centres públics quan la demanda és molt més alta que a la concertada i hi ha famílies que en queden fora”, ha etzibat Albertí. Cal assenyalar que a l’escola pública gironina s’han cobert un 92% de les places mentre que a l’escola concertada la xifra ha estat d’un 84%, seguint una tendència que es reprodueix a tot el país. “Reforçar l’escola pública de Girona hauria de ser un motiu de consens entre la comunitat educativa i els partits, però sembla que la conselleria i la regidoria d’Educació no ho veuen de la mateixa manera”, ha afegit el representant de Guanyem.

Així mateix, Guanyem ha demanat un posicionament “públic i contundent” per part del govern gironí de Junts i ERC en favor de les famílies damnificades. “No ens podem permetre un govern que deixi desemparades les famílies gironines per defensar els interessos de partit”, ha explicat Albertí, que ha demanat actuacions d’urgència per resoldre la situació d’aquest alumnat.

Finalment, Guanyem considera que a falta de conèixer les xifres d’alumnat amb Necessitas Específiques de Suport Educatiu (NESE) que ha fet la preinscripció a cada zona és difícil valorar si la nova zonificació ha millorat la tendència segregadora a Girona. Albertí s’ha mostrat “especialment preocupat” per això i ha recordat que Guanyem ja va denunciar en el seu moment que les escoles i instituts gironins de més complexitat continuen concentrat la majoria de l’alumnat amb necessitats educatives especials i que “la lluita contra la segregació necessita de múltiples mesures tal i com preveu el nou decret”.

El Xifra, un “oportunitat perduda”

D’altra banda, Albertí també ha lamentat la situació a la qual s’enfrontarà l’institut de secundària Narcís Xifra el curs vinent i que “confirma la dinàmica negativa dels últims anys”. “Hi havia moltes famílies de Montjuïc, Pedret i Sant Daniel que volien fer una aposta pel Xifra com a eina per potenciar l’educació pública a la nostra ciutat però des del Departament i des de l’Ajuntament no s’ha ofert cap facilitat”. Albertí ha explicat que les AMPAs de l’escola Montjuïc i del propi institut havien demanat un autobús escolar que no ha estat concedit. Tot i que enguany es tancarà una línia, la mesura no evitarà que aquest centre continuï concentrant bona part de la matrícula viva a la ciutat. Així, l’institut només ha rebut 44 sol·licituds per assistir-hi de les prop de 90 places lliures de què disposava, cosa que provocarà que acabi concentrant bona part de l’alumnat nouvingut al llarg del curs. “Les mesures són insuficients per fer de l’Institut Xifra un centre atractiu per bona part de la ciutadania gironina i s’ha perdut una oportunitat. Som a temps de revertir-ho si l’Ajuntament i la Generalitat s’hi impliquen”, ha reblat Albertí.