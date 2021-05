LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona qualifica “d’excusa inacceptable” el retard en la negociació dels pressupostos

· Avancen que no avalaran un pressupost de retallades

Finalment aquesta setmana el govern de Girona ha obert la porta a les negociacions dels pressupostos d’enguany. Ho fa quatre mesos més tard que anunciés que començaria a parlar amb la resta de grups després del ple de gener. Des Guanyem Girona, principal grup a l’oposició al consistori gironí, han titllat “d’irresponsable” la decisió de Madrenas de “començar a negociar els comptes més importants del mandat mig any més tard del que pertocaria”. Així, des de Guanyem qualifiquen “d’excusa inacceptable” les paraules del govern que atribueixen el retard a una possible ajuda econòmica estatal. Lluc Salellas, cap de l’oposició a l’Ajuntament i portaveu del grup municipal ha tornat a recordar que Girona és l’única ciutat catalana de més de 100.000 habitants sense pressupostos pel 2021 tot i que tots els municipis s’han trobat amb la mateixa situació.

“Des d’octubre que reclamem que el govern faci pública una proposta per ser negociada i no han estat capaços de fer la feina. La resta de municipis han fet els deures però Madrenas ha deixat Girona en una situació més que complicada pel que queda de mandat”. Salellas ha atribuït el retard a “unes prioritats polítiques de l’alcaldessa que es troben més a Barcelona que no pas a Girona”, fent referència a la campanya electoral de les eleccions catalanes de principi d’any i de la qual Madrenas en va sortir escollida diputada. En aquest punt, Salellas també ha ressaltat que això demostra que la incorporació d’Esquerra al govern de Junts “no ha servit per avançar en temes bàsics de ciutat” i que només ha permès “falcar la gestió erràtica i sense rumb de l’alcaldessa”.

Tot i això, Guanyem ha anunciat que s’asseurà a parlar però han posat un seguit de condicions “de sentit comú”. En primer lloc, volen que el govern faci pública la proposta de pressupostos, una demanda que la formació municipalista fa mesos que reclama.

En segon lloc, exigeixen que el govern presenti l’estat d’execució dels comptes d’enguany. Salellas ha explicat que en aquests quatre mesos “el govern ja ha estat gastant els diners i comprometent-los sense haver-ho consultat amb ningú”. Així, Guanyem es mostra preocupat per la quantitat de diners que quedarien per desenvolupar les polítiques que ells consideren necessàries i han avançat que la seva formació no avalarà un pressupost de retallades.